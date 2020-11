Trump-støtte fra Ringsted jubler: Det er gode nyheder

- Vi vidste godt, at han havde en god chance for at blive valgt her i Iowa, men intet var sikkert. Det er meget gode nyheder, siger Meagan Hingson.

Frygter optøjer

Hun mener ikke, at der er noget i vejen med Trumps skråsikre udmelding i går aftes, hvor han erklærede sig selv som vinder af valget på forhånd.

- For at være helt ærlig, så mener mange, at han ville vinde under alle omstændigheder. At han tager chancen og fejrer sin succes på forhånd, gør jo ingen forskel. Han synes mere selvsikker end nogensinde før, siger Meagan Hingson.

Ligegyldigt om det bliver Trump eller Joe Biden, der vinder valget, frygter Meagan Hingson optøjer de kommende dage.

- Der går nok nogle dage, før vi kan være sikre på, hvem der bliver vores præsident. Uanset hvad håber jeg, at folk opfører sig ordentligt, siger hun.