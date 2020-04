Truende mand blev løsladt

Fredag eftermiddag klokken 17.46 anmeldte en kvinde fra Ringsted, at en 49-årig mand fra Ringsted havde opsøgt hende på hendes bopæl i Benløseparken for at få oplysninger om en tidligere kvindelig bekendt og hendes opholdssted.

Den 49-årige blev sigtet for trusler på livet over for den kvinde, som han havde opsøgt, og for overtrædelse af knivloven i forhold til køkkenkniven, som han bar ved anholdelsen.