Trods ny coronamelding: Stor messe gennemføres

Det bekræfter messens initiativtager, tæppehandleren Søren Scheibel, efter statsministeren fredag formiddag ellers opfordrede alle arrangører til at afblæse arrangementer med over 1000 deltagere.

- Sidste år havde vi 10.000 forbi, men messen er jo fordelt over to dage på en weekend, så jeg regner langt fra med, at vi har over 1000 samlet inde i en af salene. Deltagerne kommer og går, siger Søren Scheibel, der forventer at stille tællere op, så messen konstant kan overvåge deltagerantallet.