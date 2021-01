Se billedserie Cecilia Egholm har været jordemor i 30 år. Hun blev hjemmejordemor efter at have været ansat på Glostrup Hospital i 20 år. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Trods flere hjemmefødsler: Mange par tror stadig, at det er farligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods flere hjemmefødsler: Mange par tror stadig, at det er farligt

Ringsted - 17. januar 2021 kl. 10:04 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Da Cecilia Egholm i begyndelsen af 10'erne vendte hjem fra Grønland, var kufferten ikke bare pakket med mange gode oplevelser, men også et helt syn på fødsler. Det var nøgen hud, slim, blod, skrig og skrål i en helt anden grad, end det hun før havde oplevet i Danmark.

Siden hun blev uddannet jordemor i 1990 og tyve år efter sagde op som jordemor ved Glostrup Hospital, havde hun aldrig oplevet mere naturlige fødsler.

- I Grønland så jeg, hvad kvindekroppen og naturen kan skabe af mirakler. Jeg tænkte, at vi gør det helt forkert herhjemme, hvor fødsler er ren kassetænkning, der helst bare skal passe ind i en procedure, i stedet for at se på hver enkelt kvinde og fødsel som noget unikt, siger Cecilia Egholm, der tog til Grønland og vendte tilbage som hjemmejordemor efter tre måneder.

- Hvis noget omkring en fødsel går galt i Grønland, er det skabende. De lever ikke i den frygt, men i fuld tillid til at de selv kan med fagpersonalets bistand.

Stigende efterspørgsel

Oplevelsen i Grønland bragte Cecilia Egholm til Hjemmefødselsordning Sjælland i 2013.

I Ringsted, Køge, Solrød, Faxe og Stevns hjælper hun årligt kvinder med at bringe omkring 50-60 mennesker til verden hjemmefra sammen med sin jordemorkollega Marina Bendixen.

- Vi har mærket en stigende efterspørgsel efter at føde andre steder end på hospitalet. Ikke bare fra familier, der generelt vil vide mere om og er interesseret hjemmefødsler, men også dem, der rent faktisk ender at med at gøre det, siger Marina Bendixen

Hun blev uddannet jordemor i 2014 og kom til den 30 år gamle hjemmefødselsordning i 2016 efter at have født sine egne børn hjemme.

Efter coronapandemiens udbrud i februar 2020 fik jordemødrene ekstra travlt.

- Bare tanken om ikke at kunne være sammen om en fødsel, fik nok mange par til at tænke i alternativer til hospitalerne. Og her blev hjemmefødsel en naturlig løsning under corona, siger Cecilia Egholm.

Stadig fordomme

Selvom jordemødrene igennem årene har oplevet stigende efterspørgsel i disse kommuner - og i særlig høj grad Ringsted - igennem årene, hersker der stadig mange fordomme om hjemmefødsler.

- Der er stadig mange, der tænker, at det er farligt at føde hjemme, men hvis man er helt almindelig rask og sund, er der ingen grund til frygt, siger Marina Bendixen, inden Cecilie Egholm supplerer:

- I rigtigt mange tilfælde giver hjemmefødslerne faktisk kvinderne mere selvtillid, end fødte de på et hospital. Tanken om, at de er kvinde i eget hus, og at vi jordemødre bare er englekredsen omkring, gør mange fødsler bedre, siger hun.

Marina Bendixen mener, at ordningens tid til familierne, gør det muligt at følge rejsen fra start til slut.

- Det er ikke et fremmed ansigt, kvinderne møder, når fødslen går i gang, og det betyder tryghed og i sidste ende en bedre fødselsoplevelse, siger Marina Bendixen.

Vil ikke på sygehus Hun kan slet ikke forestille sig at arbejde som jordemor på et sygehus.

- Når man først har prøvet at være her, kan man ikke forestille sig andet. Jeg er dybt taknemmelig over vores samarbejde med hinanden, andre jordemødre og ikke mindst familierne, der ofte vender tilbage efter førstefødte barn.

Cecilia Egholm mener, at hjemmefødsler er blevet et populært alternativ til landets besparede fødeafsnit.

- Det eneste gode, man kan sige om besparelserne på fødeområdet, er, at de i virkeligheden har givet flere hjemmefødsler og dermed også ejerskabet over krop og fødsel tilbage til kvinderne, siger hun og slutter:

- At føde handler om at tro på sig selv i stedet for at overlade ansvaret og kontrollen til os andre. Ligesom i Grønland.

relaterede artikler

Gravide kan føde hjemme fra den 1. maj 25. april 2020 kl. 14:15

Klar til flere fødsler i hjemmet i Roskilde og i Lejre 08. januar 2020 kl. 00:36