Trods bøvl - sogneduo har fået nok

Ringsted - 16. september 2020 kl. 21:30 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Læs også: Fuldt hus i sammenlagt menighedsråd

- Det var fuldstændig, som det plejer at være. Der var ingen forskel. Der kom ikke flere, selv om der var nye regler. Det er bare ikke et tilløbsstykke.

Det konstaterer den nuværende formand for Vetterslev og Høm Menighedsråd Poul O. Nielsen efter et valgmøde til menighedsrådet, hvor der ellers var nye retningslinjer.

Det endte dog med, at der var medlemmer nok til én liste. Faktisk var der mere end nok.

- Det er positivt, at vi er flere, end vi behøver at være for at være et fuldtalligt menighedsråd. Vi er fem fra hvert sogn, men kunne nøjes med at være tre, hvis vi bare skulle overholde reglerne.

Poul O. Nielsen ser det som ret naturligt, at der ikke er et stort rend til valgmøderne.

- Det er måske et udtryk for, at det går jo meget godt. Man skal nok også være kirkegænger ud over barnedåb og konfirmation for at stille op, tilføjer han.

Skifter fokus Mange skifter først fokus sent i livet:

- Jeg kan tage mig selv. Da vi havde børn, var det børnenes skole, som vi deltog aktivt i. Efter de er fløjet hjemmefra, spørger man sig selv, hvor man så kan gøre noget i forhold til lokalsamfundet. Og for mig blev det så menighedsrådet, lyder det fra det erfarne menighedsrådsmedlem.

Det nye valgsystem gjorde ikke den store forskel, bortset fra, at det gav ham selv lidt ekstra administrativt arbejde:

- Jeg synes, der er mere og mere bureaukrati. Protokollerne fra menighedsrådet for 100 år siden fylder én A4-side. I dag sidder jeg med 10-15 sider, der skal udfyldes og sendes til Kirkeministeriet med mere.

Mange menighedsråd er i forvejen tynget af administrative opgaver. Nogle mener lige frem, at det skræmmer borgere med engagement i kirke, fællesskab og lokalsamfund, væk.

Alligevel mener formanden ikke, at man skal skære for meget administrativt arbejde væk - for det er med til at give rådsmedlemmerne en føling med, hvad det koster at drive en kirke.

De blev valgt I Vetterslev Sogn blev følgende valgt: Poul O. Nielsen, Peter Pihl-Poulsen, Bodil Hofstede, Jette Nordkamp, Elmo Hansen.

Stedfortræder: Jan Koue Larsen, Jørgen Nielsen.

I Høm Sogn blev følgende valgt: Inger Hald Nielsen, Tage Jørgensen, Arne Jensen, Inger Kyed, Ingelise Olsen.

Stedfortræder: Mette Kristiansen, Vagn Jensen.

Der er mulighed for at indsende en alternativ liste inden for de næste fire uger. Det vil så betyde, at der bliver kampvalg.

