Trist lokalformand: Vi har mistet noget af Venstres dna

- Det er trist, for Venstre mister hermed noget af sit dna. Lars og jeg er samme årgang, og vi har fulgtes ad igennem alle årene. Jeg havde helst set, at han havde taget 40 år mere og var blevet båret ud lige som os andre, siger Lars Gormsen.

- På det personlige plan kan jeg godt forstå hans beslutning som konsekvens af, at han sidste år blev væltet som formand. Når han ikke længere kan sidde for bordenden i partiet, er der ikke de samme udfordringer og muligheder, påpeger Ringsteds lokalformand.

Han tilføjer, at Lars Løkke Rasmussen har betydet meget for Venstre og fremhæver særligt Lars løkke Rasmussens arbejde med den seneste kommunalreform og svendestykket med behandlingsgarantien og den generelle opgradering af det danske sundhedsvæsen.

- Jeg ønsker Lars Løkke alt godt fremover. Vi må se, hvad han finder på, siger Lars Gormsen, der ikke ønsker at kommentere på, om det er realistisk for Lars Løkke Rasmussen at få succes med et eventuelt nyt parti-projekt.