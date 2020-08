Tricktyv stjal telefon i klinik

Lørdag klokken 9.30 blev en klinikejer i Sct. Knudsgade i Ringsted udsat for et tricktyveri. Anmelderen forklarede, at hun havde været udsat for tricktyveri. En mand havde henvendt sig i klinikken. Han var gået helt ind i et behandlerrum og spurgte, om hun lavede pedicure, hvorefter han pegede på sine hænder.