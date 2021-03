Treårig fjernet fra forældre efter vold ved outlet

Fredag klokken 11.17 fik politiet en anmeldelse om, at en mand og en kvinde måske ikke behandlede et barn forsvarligt. Manden var i Ringsted Outlet på Klosterparks Allé set råbe ad et barn, som han havde løftet op for derefter at slippe det, så barnet faldt ned på underlaget.