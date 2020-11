Tre tyve afsløret på samme dag i supermarked

Onsdag klokken 14.15 fik politiet anmeldelse om, at en mand og en kvinde var blevet tilbageholdt i Super Brugsen på Nørretorv i Ringsted. De havde stjålet dagligvarer for 454 kroner.

Parret havde fyldt en bærepose med varer, hvorefter de gik til kassen og betalte for enkelte varer. De blev standset, da de forsøgte at forlade butikken uden at betale for de varer, som var i posen.