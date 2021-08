Tre partier går sammen

Se billedserie Lotte Birkestrøm (DF), Henrik Hvidesten (V) og Finn Andersen (KD) markerer, at de tre partier har dannet teknisk valgforbund til kommunalvalget 16. november. Foto: Kasper Frank

Ringsted - 18. august 2021

Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået teknisk valgforbund i forbindelse med kommunalvalget i Ringsted i november. Det sker for at mindske stemmespildet inden for de partier, man i en vis udstrækning deler holdninger med.

- Vi gør det først og fremmest for at undgå, at stemmerne går tabt. Vi har et godt forhold til hinanden i det daglige, og vi har haft et glimrende samarbejde med Finn Andersen og Dansk Folkeparti de senere år, siger borgmester Henrik Hvidesten (V).

Han glæder sig til valgkampen og håber, at partierne vil fortsætte den sobre tone, som har været kendetegnende for denne byrådsperiode.

Kristendemokraternes byrådsmedlem, Finn Andersen, er glad for samarbejdet med de to partier.

- Vi er et lille og ret nyt parti i Ringsted Byråd, og derfor er det meget vigtigt for mig at indgå i valgforbund med Venstre og Dansk Folkeparti. Jeg er glad for, at vi har givet håndslag på det, siger Finn Andersen.

Han fortæller, at Kristendemokraterne stadig arbejder på at færdiggøre listen over partiets byrådskandidater og forventer at offentliggøre den i forbindelse med Ringsted Natten 3. september.

Finn Andersen løfter dog gerne sløret for sine politiske mærkesager, som blandt andet handler om en bedre folkeskole, bedre ældrepleje, at sikre en god økonomi i kommunen, ligesom infrastrukturen også ligger byrådsmedlemmet på sinde:

- Vi har et stort ønske om, at der bliver gjort noget ved trafikproblemerne i vores landsbyer. Vi ser gerne, at der sættes ind med hastighedsdæmpende tiltag og flere 40 km-zoner. Støjgener er også på vores liste. Især Benløse og Kværkeby bliver mere og mere ramt af støjforurening fra motorvej og jernbane. Vi vil godt have handling bag planerne om støjdæmpende tiltag som f.eks. støjvolde og ny asfalt, siger Finn Andersen.

Hos Dansk Folkeparti håber den nye spidskandidat, Lotte Birkestrøm, at partiet kan holde momentum og blandt andet ved hjælp af valgforbundet sikre to mandater ved valget. Også selv om man mister de to profiler Daniel og Per Nørhave, som stopper i byrådet efter næste valg,

- Vi har en god bestyrelse og otte gode kandidater, som spænder fra 22 til 67 år og er kønsmæssigt ligeligt fordelt, siger Lotte Birkestrøm.

I klassisk Dansk Folkeparti-stil går partiet blandt andet til valg på at sikre en bedre ældrepolitik med flere uddannede i ældreplejen. Derudover vil Lotte Birkestrøm især fokusere på sport og kultur, klima samt skolepolitik.

Valgforbundet mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er det andet tekniske valgforbund, der er indgået mellem de borgerlige partier forud for kommunalvalget. I april indgik Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Det Konservative således teknisk valgforbund med udgangspunkt i fem fælles pejlemærker, som de ønsker at kæmpe for i valgforbundet.

Samme form for fælles politik skal vælgerne ikke forvente at møde hos Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, forsikrer borgmesteren.

- Det er meget utraditionelt, at man i et teknisk valgforbund går sammen om en fælles politik. Vi har meget respekt for hinandens politik, og vi er enige om værdierne. Men det risikerer at blive en klods om benet, hvis vi skal dele konkret politik, siger Henrik Hvidesten.

Kommunalvalget finder sted 16. november.