Heldigvis må man ikke sidde tæt sammen, for så var det blevet endnu mere varmt at gå til koncert foran Sct. Bendts Kirke. Fotos: Jørgen Jørgensen

Tre mænd og en kvinde sang med de brede stemmer

De fire sangere og deres pianist, Knud Rasmussen, kunne selvfølgelig også høres uden for indhegningen, så dem, der befandt sig på og ved Torvet også fik musik fra det bredeste repertoire for operasangere i ørerne på en hed dag med temperaturer op mod de 30 grader.

De tre var i høj grad med til at gøre for eksempel Verdis »La Donna e Mobile« Mozarts »Ræk mig din hånd, du kære« og Puccinis »NessunDdorma« til solide koncertklassikere.

De fire sangere gik dog også udenfor operaverdenen i deres program, så man for eksempel oplevede Helene Hørlyck solo eller i duetter med en af de tre herrer i sange fra eksempelvis Andrew Lloyd Webbers »Phantom of the Opera« eller den evigt klassiske »My Fair Lady«.