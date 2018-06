Se billedserie Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Tre måneder til at redde dampmøllen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre måneder til at redde dampmøllen

Ringsted - 01. juni 2018 kl. 09:36 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ganske uventet er der opstået en ny chance for at redde den gamle dampmølle i Ringsted.

Læs også: Dampmølleprojekt er sat på stand by

- Jeg er kontrolleret optimist, siger formand i foreningen Byggekulter Ringsted Nicky Petersen med et grin, da han finder en passende betegnelse for sine tanker om Dampmøllens fremtid.

- Der er jo ikke besluttet noget andet, end vi før har forholdt os til. Beslutningen er blot blevet udskudt. Der ligger stadig en lokalplan, uddyber han.

Hans svar er en reaktion på kuldsejligen af det planlagte og godkendte projekt, som Andelsboligforeningen af 1941 har lagt frem.

Det har vist sig at blive så dyrt, at selskabet har trukket følehornene til sig. I hvert fald i tre måneder. Det giver mulighed for at revidere økonomien i projektet med at opføre 63 almene familieboliger.

- Det åbner en mulighed, som ikke var der før. Vi skal overveje, hvad vi vil gøre. Måske kan vi finde investorer, som er interesserede i at lave et projekt. Og så håber vi, at byrådet tænker sig om en ekstra gang, siger Byggekultur Ringsteds formand.

Der har tidligere været drøftelser med mulige investorer, som ser en pointe i at bevare Dampmøllen og renovere den.

- Jeg er bekendt med, at der før har været samtaler med investorer. Dem tager vi op igen og hører, om de synes det er spændende, siger Nicky Petersen.

Da Dampmøllen blev behandlet politisk i efteråret og foråret, nåede forkæmperne for den gamle industribygning ikke at præsentere et projekt.

- Det blev presset på tiden, fordi investorer ikke tager så dyre beslutninger på to-tre måneder. Byrådet signaler er også meget vigtige. Hvis er usikkerhed om en bygnings fremtid, så har det selvfølgelig betydning for investorerne, fortæller Nicky Petersen.

Byggekultur Ringsted kæmper grundlæggende for at påvirke byrådet. Og opgaven er klar.

- Vi skal kæmpe for, at Dampmøllen bliver erklæret bevaringsværdig. Igen. Det har den haft status af før, men en kommunal forvaltning kan ændre deres egne bestemmelser, siger han.