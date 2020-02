Tre eksil-iranere fængsles for spionage for Saudi-Arabien

Det har en dommer i Retten i Roskilde besluttet efter et flere timer langt retsmøde, som er dækket af et stort politiopbud med adskillige kampklædte betjente.

Tre mænd, der er sigtet for at spionere for Saudi-Arabien i Danmark, varetægtsfængsles frem til 27. februar.

De tre er mistænkt for fra 2012 til 2018 at have sat en saudiarabisk efterretningstjeneste til at virke inden for den danske stats område.

Det skal være sket, da de samlede oplysninger om enkeltpersoner og virksomheder i såvel Danmark som i udlandet og siden videregivet dem til en saudiarabisk efterretningstjeneste.

De tre mænd er ledende medlemmer af ASMLA, som står for gruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz, der af den iranske regering beskyldes for at have stået bag angreb på iransk militær.

Under retsmødet kunne tilhørere og pressen kun høre sigtelserne, og at de tre mænd nægtede sig skyldige i mistankerne.

Det skyldes, at der var lukkede døre, under resten af grundlovsforhøret.

Det krævede anklageren med henvisning til efterforskningen, som ikke må komme ud. Desuden er der en trussel mod de sigtede, og det vil bringe nogle af dem, der er blevet udspioneret, i fare, hvis oplysningerne kommer ud.

To af de sigtede mænd er begge gråhårede og iført blåternede skjorter. Da retsmødet begynder, sidder de roligt i midten af retslokalet på hver sin side af en tolk.

Den sidste mand, som er iført en grå striktrøje, sidder imens i den ene side af lokalet.

Mændene er også sigtet for at have billiget et terrorangreb i Iran, som skete i september 2018, hvilket de også nægter. De er dog kun fængslet på grund af sigtelsen for spionage - og ikke billigelse af terror.

I forbindelse med efterforskningen af den sigtelse blev deres hjem ransaget, og det er på den baggrund, at de nu er blevet sigtet for spionage.

Det er tidligere kommet frem, at der har været en trussel mod et af medlemmerne fra ASMLA. Således frygtede PET i september 2018, at en leder af ASMLA skulle dræbes i Ringsted.

Det førte til en større politiaktion, hvor veje og havne blev spærret, og flere tusinde mennesker blev berørt. Det viste sig dog, at en mistænkelig bil ikke havde noget med det at gøre.

Under tirsdagens retsmøde fortalte den ene forsvarer, at den ene af de sigtede mænd har været under PET's beskyttelse ind til september 2019.

En norsk-iransk mand blev efter aktionen anholdt og sigtet for at have hjulpet med at forberede et drabsforsøg, som var rettet mod eksiliranere, der boede i Ringsted.

Desuden skal han have bistået en fremmed efterretningstjeneste.

Politiet har også rettet mistanke mod en føringsofficer i en iransk efterretningstjeneste, som også sigtes for spionage og for at have medvirket til drabsforsøg.

Han er fængslet in absentia. Det betyder, at politiet endnu ikke har anholdt ham.