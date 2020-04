Marianne Bybjerg i døråbningen imellem Din Tøjmand og MB Fashion. Hun glæder sig over, at hun nu er i gang igen. Foto: Maria Pedersen

Tre butikker i RingStedet åbnet

- Det er så dejligt, at det kan lade sig gøre. Vi har så meget brug for at komme i gang, siger Marianne Bybjerg.

De tre butikker sørger for, at alle gældende krav overholdes. Der står sprit og handsker fremme. Inden åbningen blev alt i butkkerne desinficeret, bøjler, flader og andet.

For Marianne Bybjerg er glæden over genåbningen meget stor. Hun åbnede sin butik den 6. marts i år. Hun nåede lige at have seks gode dage, inden den langsomme nedlukning blev iværksat, og fra 17. marts har forretningen været helt lukket.