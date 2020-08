Se billedserie Torsten Baggesen, Jesper Grandetoft og John Priergaard har alle tre 40 års jubilæum på Ringsted Musik- og Kulturskole den 1. september. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Tre 40 års jubilarer på Ringsted Musik- & kuturskole

Af Bodil Pinholt

Det hører til sjældenhederne, at man støder på tre kolleger, som har 40 års jubilæum samme dag. Det er der imidlertid tre ansatte på Ringsted Musik & Kulturskole, der har.

Musiklærerne Jesper Grandetoft og John Priergaard samt souschef Torsten Baggesen, kan den 1. september fejre 40 år på samme arbejdsplads.

Fælles for de tre jubilarer er deres glæde ved musikken og for at være på musikskolen.

- Det er meget sjovt, det er ens egen hobby, der er blevet ens arbejde, siger John Priergaard, som underviser i klaver og accordion.

- Jeg har været vældig tilfreds med det. Der har været mange andre lærere, der har været her i mange år. Der er et sammenhold, fortæller John Priergaard.

Han begyndte med fire accordionelever på Dagmarskolen i 1980, da han var færdig på universitetet. I forvejen havde han undervisning på andre musikskoler.

John Priergaard fik flere elever i Ringsted og begyndte også at undervise i klaver. Efterhånden kunne han helt hellige sig musikskolen i Ringsted.

Han kommer fra København men var i 1987 flyttet til Tølløse.

John Priergaard glæder sig over, at han har haft nogle rigtig gode elever på musikskolen, hvoraf flere er gået direkte fra musikskolen til konservatoriet.

Klaverundervisning er der altid stor søgning til, mens det går lidt op og ned med accordion.

Klaverelever vil typisk gerne spille Matator, Alley Cat og Olsen Banden, og på den klassiske side er det »Für Elise« og »Måneskinssonaten«.

John Priergaard lægger lægt på, at eleverne lærer at spille noget forskelligt.

Begyndte tidligt

Jesper Grandetoft begyndte at spille trommer allerede, da han var 7-8 år. Han kunne ikke dyrke sport, da han havde en hoftesygdom og gik med skinne i tre år, så derfor begyndte han at interessere sig for at spille trommer.

Han lyttede til plader, for at finde ud af, hvad der foregik musikalsk og spillede også i FDF, da han var ung.

Jesper Grandetoft gik på Dagmarskolen, hvor Torsten Baggesen også gik. I 5. klasse begyndte de at spille sammen og lavede et orkester.

Efter skolen fik Jesper Grandetoft en uddannelse som elektriker, og var glad for at det. I fritiden spillede han stadig trommer.

Daværende musikskoleleder Jørn Nørredal fik Jesper Grandetoft med i skolens bigband, og fik siden overtalt ham til at begynde at undervise.

- Han har en stor del af æren for, at mit liv tog den retning med musikken, fortæller Jesper Grandetoft.

Hen ad vejen har Jesper Grandetoft taget pædagogiske kurser. På den musikalske del har han følt sig godt funderet fordi han har spillet siden han kom i skole. Desuden begyndte han i en tidlig alder at spille med andre.

- Muligheden i at blive god, er, hvis du spiller sammen med nogle, der er bedre end dig selv, siger Jesper Grandetoft.

Selv om Jesper Grandetoft har sine rødder og sit arbejde i Ringsted, så har han boet i København i 34 år.

Gik handelsvejen

Torsten Baggesen fik en handelsuddannelse i en musikforretning i Ringsted. Siden var han kommis et år, inden han begyndte at læse musikvidenskab på universitetet.

- Det fik jeg aldrig gennemført, for jeg fik flere og flere timer her, fortæller Torsten Baggesen.

Han gik selv på musikskole som barn, og spillede guitar fra 4.-5. klasse. Det synes han var sjovt. Han spillede sammen med andre gutter fra Dagmarskolen.

De blev ved med at spille i forskellige sammenhænge, og dannede orkestret »Replique« i 1980'erne.

På musikskolen har Torsten Baggesen undervist i bas, guitar, klaver og samspil. De seneste 15-20 år har han været leder og har derfor sluppet undervisningen.

Torsten Baggesen er dog stadig aktiv med instrumenter ved store arrangementer på musikskolen.

- Det synes jeg er rigtig sjovt, siger han.

Glad hver dag

Ringsted Musikskole er ikke et sted, man rejser fra. I disse år er der 5-6 40-års jubilarer.

- Jeg går glad på arbejde hver dag. Det har jeg stort set gjort hvert år, og jeg har kunne forme mit liv, selvfølgelig indenfor rammerne, siger Torsten Baggesen.

- Jeg tæller ikke timerne. Det er ens liv at arbejde med musik og kultur på den måde.

- Vi har været så heldige, at vi er en flok Ringsted-drenge, der af Jørn Nørredal blev headhuntet, og vi er blevet. Vi havde det sjovt. Det tror jeg er en af de store forcer for musikskolen, siger Torsten Baggesen.

- Det er også fordi folk møder op hver dag, hilser på hinanden og hører, hvordan det går. Vi laver også arrangementer for personalet, så de synes det er rart at være her, siger Torsten Baggesen.

Sort set alle, der underviser her, har en nebengeschæft med at spille i andre sammenhænge.

- Det er også vigtigt at lærerne har været og at spille og kan fortælle eleverne om, hvordan det har været. Det er en god symbiose, mener Torsten Baggesen.