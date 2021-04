Se billedserie Søren Hennings etablerede sit eget arkitektfirma, Sværk Bygningsrådgivning ApS, i oktober sidste år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Travlhed i nyt arkitektfirma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Travlhed i nyt arkitektfirma

Ringsted - 20. april 2021 kl. 17:06 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Coronaen og hjemmearbejde har givet ændringer i hverdagen for mange. Det gælder også Søren Hennings. Efter en periode at have arbejdet hjemmefra tog han springet og etablerede sit eget arkitektfirma - Sværk Bygningsrådgivning ApS.

Det gjorde han i oktober fra sin hjemmeadresse på Havemøllevej 100.

Søren Hennings har lige siden han blev færdig som bygningskonstruktør haft et ønske om at begynde for sig selv, og nu var tiden inde.

Siden Søren Hennings blev færdiguddannet i 2008 har han været ansat i et mindre arkitektfirma i Osted. Hans er chefen over 80 år og har været selvstændig i mere end 50 år, så det er en slags glidende overgang. De ses stadig og udveksler erfaringer.

- Jeg er mig selv og han er sig selv, og vi kan hjælpe hinanden. Han har masser af erfaring, jeg kan trække på, siger Søren Hennings.

De kan supplere hinanden. Når Søren Hennings er gået solo nu, så er det også fordi han har fået noget erfaring, og han kan passe det ind i sit liv med børn.

Det er primært mindre opgaver Søren Hennings påtager sig. Han har opgaver for private med nybygninger, ombygninger og hvis der er brug for tilsyn. Blandt erhvervskunderne er håndværksmestre, som har brug for assistance, og han opgaver for Glostrup Kommune.

Det er en bred vifte af opgaver Søren Hennings har.

En speciel niche er kirkesager, for eksempel tilbygning af sognehuse samt tagrenovering i Haraldsted Kirke.

Selv om kirkesager skal igennem mange instanser, som menighedsråd, stiftet og nationalmuseet, så synes Søren Hennings, det er sjove opgaver. Der er noget historisk forbundet med det.

Og fra sit domicil på toppen af Havemøllevej, kan Søren Hennings faktisk skimte ikke mindre end syv kirker.

Søren Hennings er ind til videre bare sig selv, og har ikke planer om at vokse, selv om han i øjeblikket har rigeligt med opgaver.

- Der kunne fint være arbejde til en mand mere, men jeg har det fint med at være mig selv, siger Søren Hennings.

Søren Hennings synes da heller ikke, at det er ensomt at sidde hjemme at arbejde, for han ser løbende kunderne og håndværkerne.

Ofte strækker opgaverne sig over en længere periode, og derfor lærer han kunderne at kende.

Han kommer også stadig hos sin tidligere arbejdsgiver i Osted. Her sidder han og arbejder en gang om ugen, for han har en del opgaver omkring Roskilde og Glostrup. Dermed holder de kontakten, og de kan drøfte nye ting i branchen.

Det er heldigvis ikke noget problem at flytte arbejdspladsen, som primært består af en computer.

Når Søren Hennings påtager sig en opgave er det vigtigste for ham, at kunden føler sig i trygge hænder

- Jeg er ligesom kundens tillidsmand, siger Søren Hennings.

Tit er de opgaver han er inde over noget der koster mange penge, og en tilbygning eller ombygning skal der ofte betales af på i mange år.

- Derfor ser jeg det som en meget formen rolle at guide dem (kunderne, red.) på bedste vis og jeg sætter en ære i fagligheden og at få skabt tryghed, slår Søren Hennings fast.

Når Søren Hennings har været ude at se for eksempel en ældre ejendom eller et erhvervslokale, og har set, hvilke muligheder der er for forandringer, så synes han, at det er enormt spændende at få det realiseret og følge håndværkerne i byggeprocessen.

Hans eget hjem er en godt eksempel på, hvordan han har bragt en gammel ejendom fra 1909 frem til dette årtusinde så det passe til en moderne familie.

Renoveringen er sket med respekt for det oprindelige byggeri, idet de gamle bjælker er bevaret og er kommet frem i lyset. Det er med til at understrege husets sjæl. Desuden er der gamle fyldningsdøre, som passer til husets alder.

Søren Hennings har boet i Ringsted siden 2005. Han flyttede hertil, fordi han gik på konstruktørskole i Haslev.

Han har efterhånden fået mere og mere netværk i Ringsted og selvfølgelig også større kendskab til området. Det giver også flere opgaver her.