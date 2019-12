Transportminister vil ikke garantere togstop i Ringsted

- Ministeren har sendt et svar, der hverken går i den ene eller anden retning. Der står, at toget skal køre hurtigt gennem Ringsted, men ikke noget om, at det skal standse i Ringsted. Det finder jeg beklageligt, siger hun til DAGBLADET Ringsted.

Det har borgerne i Ringsted ellers har kæmpet imod i årevis. Modstanden resulterede i, at flyoveren blev konverteret til en ombygning af Ringsted Station - som viste sig at bliver dobbelt så dyr som budgetteret.

Louise Schack Elholm har heller ikke fået en garanti for, at der ikke i sidste ende vil komme flyover vest for Ringsted Station.

- Jeg er ikke blevet overbevist om, at man ikke vil lægge en flyover ved Korsevænget. Det bliver nemlig ikke nævnt, hvor der vil blive undersøgt, kun at det vil blive undersøgt, pointerer hun.

- Men jeg hæfter mig da ved, at han skriver "til glæde for passagererne til og fra Ringsted". Det er positivt.

Hun tilføjer, at hun ikke principielt er imod en flyover, så længe den ikke går ud over borgerne i Ringsted eller muligheden for togstop i Ringsted, som er et knudepunkt for togtrafikken.

Louise Schack Elholm tvivler på, at der kommer et klarere svar fra ministeren:

»Vil ministeren redegøre for, om ministeren selv efter en ny niveaufri udfletning vil sikre, at togene stopper på Ringsted Station, således at det er muligt at skifte togretning i dette trafikknudepunkt?«.

»Det er en bunden opgave, at der findes en løsning ved Ringsted - både i forhold til at sikre kapaciteten til den kommende trafik via den faste forbindelse via Femern og i forhold til at få det fulde udbytte af den nye bane mellem København og Ringsted.

En løsning ved Ringsted vil muliggøre en langt bedre mulighed for at lave en robust køreplan for togtrafikken på Sjælland - bl.a. til glæde for passagerne til og fra Ringsted.