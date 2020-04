Tragisk knivdrab: Endelig dom falder i dag

Den 16-årige unge mand, der i slutningen af juli sidste år stak sin mor ihjel i Ringsted, står til at blive dømt i dag fredag.

Da retssagen blev indledt tirsdag, manglede anklager Magnus Mølholm den fornødne vurdering af tiltaltes mentale tilstand, men eftersom vurderingen nu er kommet, er man klar til både at fælde skyldskendelse og endelig dom fredag.

Allerede under grundlovsforhøret den 31. juli sidste år erkendte den unge mand at have dræbt sin mor to dage før. Det skete med en brødkniv i familiens lejlighed på Schaldemosevej i Ringsted.

Til første retsmøde tirsdag tilstod den 16-årige at have knivdræbt moren, men afstod afhøring ifølge forsvarer Stefan Møller Jørgensen, da det allerede var sket under grundlovsforhøret og derfor ikke til nogen videre nytte for retsprocessen.

Tre vidner, herunder morfaren til tiltalte, en politimand og en nabo, var desuden indkaldt til vidneforklaring, men det var kun naboen, der egentlig blev afhørt af anklageren.

Grundet sin nære relation til tiltalte kunne morfaren frasige sig afhøring, mens politimanden aldrig dukkede op, fordi han var i coronakarantæne.

Samme politimand samt en kollega fra Midt- og Vestsjællands Politi ventes at blive afhørt som de første til fredagens retsmøde.