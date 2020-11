Trafikuheld spærrede motorvej

Trafikuheld på Vestmotorvejen har torsdag aften besværliggjort hjemkørslen for rigtig mange pendlere.

Tre færdselsuheld efter hinanden har betydet, at motorvejen blev spærret i vestgående retning mellem frakørsel 34 Borup og 35 Ringsted.

Vejdirektoratet oplyser på deres hjemmeside, at politi og redningsmandskab er på stedet, og at der vil blive åbnet for trafik i løbet af aftenen.