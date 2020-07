2019 var et festligt år for kopien af Centralhotellet i Ringsted. Boutique Elle blev indviet i september, men siden er der ikke sket noget blandt andet på grund af virussen. Foto: Den Gamle By

Træls virus driller hotelkopi

Sådan cirka i september 202 var det meningen, at der i Den Gamle By i Aarhus skulle holdes kæmpe indvielsesfest ad hele 1974-byen, hvori Ringsted spiller nogle roller.

- Der er intet sket på huset siden september. Først var alle håndværkerne engageret med at bygge vores spisested. Så var vores udstillingsafdeling travlt optaget med at lave et helt nyt museum om besættelsen i Århus, og fra marts blev alle historikerne sendt hjem, hvor de har været lige siden, siger Allan Leth Frandsen.

Centralhotellet havde kælder med køkken og ventesal til busholdepladsen samt hestestald på bagsiden. Det er der ikke plads til i Den gamle By, hvor det i sig selv er en historisk tilsnigelse, at hotelkopien ligger i 1974-kvarteret, når nu Centralhotellet blev revet ned midt i 1960'erne.

Men efter at have ledt længe og grundigt efter en egnet hjørnebygning til kvarteret, fandt Den Gamle Bys arkitekter ved et rent tilfælde et gammelt foto af Centralhotellet.