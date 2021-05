Se billedserie Hvor meget skal tagrenderne hælde, for at bolden - skal illudere fækalier - triller?, Elever fra Søholsmkolens fem klasse prøver sig frem. Foto: Thomas Olsen

Trælokum, tagrende og bold bliver til grønt indslag i festival

Ringsted - 20. maj 2021 kl. 06:35 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

- En, to, tre, nu.

- Nej, nej, nej.

- Nu fik du tis på hænderne, Rosa.

Råbene gjalder i skolegården på Søholmskolen i Jystrup. Femte klasse har travlt denne formiddag.

Børnene er ved bygge en aktivitet til dette års Ringsted Børnefestival, der har bæredygtighed som tema. Klassen skal lave syv »rensningsanlæg« til de skoler, som deltager i festivalen. I projektet indgår tagrender, trætoiletter og en bold. Men hvordan får de det til at fungere?

Eleverne skiftes til at holde tagrendestykkerne oppe, mens deres lærer, Henning Berg, aser med et trætoilet for enden af rørene. En tennisbold sendes forsøgsvis igennem toilettet, mens læreren tæller ned. Og selvfølgelig smutter bolden ved siden af, og må samles op.

Livet i havet og mål

Bagefter skal børnene slibe toiletterne, inden de til sidst skal males med bæredygtig maling. De skal også finde ud af længden på tagrenderne, og udregne forbruget af maling.

Elevprojektet er et godt eksempel på, hvordan skolen har samarbejdet med Ringsted Forsyning, så eleverne lærer noget om, forklarer koordinator for børnefestivalen, Rikke Falkenberg Kofoed.

Eleverne har gennem Ringsted Forsyning lært, hvordan renseanlægget fungerer samtidig med, at de lærer om FN's verdensmål.

Og det virker faktisk, fortæller et par elever, Maia L. Avnegaard og Rosa E. Hesselund:

- Vi har lært om verdensmålene - især om verdensmål 14, der handler om livet i havet. Vi har også fået en rundvisning på Ringsted Renseanlæg via vores projektor på skolen.

Symbolsk afføring

- Derfor skulle vi lave en aktivitet, som kunne symbolisere det. En af eleverne fik den ide, at man kunne bruge et toilet, som børnene kaster en bold i, og så skal de selv føre den over i »renseanlægget«, så de kan lære lidt om vandets og høm-høm'ens vej, siger Rosa E. Hessellund.

Det giver stof til eftertanke: - Jeg er for eksempel begyndt at tænke på, at jeg ikke skal tage så lange bade, siger Rosa E. Hessellund.

De to er begejstrede for den måde at lære på:

- Det er ret sjovt, for så laver man noget kreativt i stedet for bare at kigge på en matematikbog, og hvor man selv lidt kan få lov at bestemme, hvad man vil lave det.

Søholmskolens femte klasse kommer til at bakse med bold, tagrende og trælokum lidt endnu. »Renseanlæggene« skal bare være klar inden festivalen begynder i uge 23 fra mandag 7. juni.