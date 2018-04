Direktør for Enemærke og Petersen Henrik Mielke. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Totalentreprenør får godt resultat trods konkurser i branchen

Ringsted - 04. april 2018 kl. 16:24 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På bundlinjen var 2017 et dårligere år end 2016 hos Enemærke & Petersen, alligevel er den administrerende direktør stolt af året.

- 2017 var et år, som krævede en ekstraordinær indsats på grund af de udfordringer, vi havde. Jeg er rigtig glad og stolt over resultatet, siger Henrik Mielke.

Udfordringerne kan opsummeres meget simpelt: konkurser hos samarbejdspartnerne.

En af konkurserne ramte den rådgivende ingeniørvirksomhed, som var med på Enemærke & Petersens store lejlighedsbyggeri på Carlsberg i København.

- Vi måtte finde en anden til at tage over, men projektet var så mangelfuldt, at vi skulle ud at skaffe en ny leverandør af betonelementer. Det krævede en stor indsats fra vores medarbejdere, men projektet blev afsluttet og afleveret til tiden, siger Henrik Mielke, som oplevede modgang i form af yderligere fire konkurser på projektet.

Det betød, at »resultatet for 2017 er realiseret lidt lavere end forventet som følge af nedskrivninger på enkeltsager«, fremgår det af Enemærke & Petersens årsrapport 2017.

- Udfordringerne betød, at vi satte os tættere sammen i bussen, fortæller Henrik Mielke og fortsætter:

- Det var bestemt ikke rart at stå i i nu'et, men jeg tror, det kan give noget sammenhængskraft. Det er i hvert fald noget, jeg tager med mig ud af 2017, siger Henrik Mielke.

Det forgangne år har også budt på investeringer i et projekt, som man forventer sig meget af i de kommende år.

- Vi har vundet et projekt til 2,3 milliarder hos Københavns Børne- og Ungeforvaltning om at bygge skoler og institutioner. Vi brugte mange ressourcer på investeringer og forarbejde sidste år, men begyndte først at bygge sidst på året. Vi kommer til at høste frugten af det de kommende år, fortæller Henrik Mielke.

Derfor hedder det også under forventningerne til fremtiden i årsrapporten 2017: »Selskabets omsætning og aktivitetsniveau forventes at stige væsentligt i forhold til niveauet for 2017, medens at resultatet af primær drift forventes øget til et niveau omkring 5,4 %«.