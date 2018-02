Torvebyggeri flytter til Nørregade

I marts rykker arbejdet, med klimatilpasning af bymidten fra Torvet til Nørregade. Det medfører, at den centrale handelsgade vil være lukket for gennemkørende trafik resten af 2018 med undtagelse af december.

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning holder et informationsmøde om arbejdet i Nørregade mandag den 5. marts klokken 18 i Ringsted Kongrescenter. Her vil repræsentanter fra Ringsted Kommune, medlemmer af byrådet, Ringsted Forsyning, entreprenøren Arkil A/S og Rambøll deltage.

Der skal udskiftes forsynings- og kloakledninger og laves klimatilpasning i Nørregade. Arbejdet betyder, at gaden vil være spærret for gennemkørende trafik fra marts 2018 til marts 2019 med undtagelse af december, hvor arbejdet standses midlertidigt for at give plads til julehandlen. Det betyder, at der i december vil være åbent for gennemkørsel og færdsel på strækningen fra Torvet til Dronning Margrethes Vej.