Da Danmarks kampe til VM i 2018 blev vist på plænen foran Sct. Bendts Kirke, trak det omkring 2000 fodboldglade fans til. Foto: Jens Wollesen

Tøver med tilbud fra DBU: EM på storskærm skal være lokalt arrangement

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at undersøge muligheden for at inddrage lokale aktører i storskærmsvisning af EM på Ringsted Torv til sommer

Ringsted - 20. februar 2020 kl. 13:57 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Inters Eriksen, Barcelonas Braithwaite, Milans Kjær, Dortmunds Delaney og resten af det danske dynamit skal i aktion til sommerens EM, vil mange ringstedere formentlig følge interesseret med i begivenhederne. Ved VM i 2018 fulgte omkring 2000 mennesker med på storskærm på plænen foran Sct. Bendts Kirke, og tirsdag skulle Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om succesen skal gentages i juni.

Ringsted Kommune har to tilbud på hånden. Én samlet pakkeløsning fra DBU til 195.000 kroner for tre kampe og en løsning fra rettighedshaveren NENT til 265.000.

- Vi hælder til sidstnævnte løsning, fordi den giver mulighed for at inddrage lokale aktører, restauratører og virksomheder, men vi skal have undersøgt økonomien i det, siger Daniel Nørhave (O), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

DBU's pakkeløsning indeholder aktiviteter med boldspilsforeningens samarbejdspartnere og giver ikke mulighed for at inddrage lokale kræfter og få indtjening fra sponsorater og salg. Det gør den dyrere løsning fra NENT derimod.

- Derfor skal vi finde ud af, hvor stor interessen rent faktisk er fra lokalmiljøet for at blive en del af de her storskærmsarrangementer, siger Daniel Nørhave.

Danmarks tre indledende puljekampe ved EM spilles i Parken i København og modstanderne hedder Finland (13. juni), Belgien (18.juni) og Rusland (22. juni).