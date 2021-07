Fredag den 13. august står i kvindekønnets tegn, når Baghuset holder tøseaften. Foto: Thomas Olsen

Tøseaften: De vil føle sig som prinsesser

Ringsted - 29. juli 2021 kl. 14:21 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Den 13. august slår Baghuset dørene op for en såkaldt tøseaften. Og som navnet antyder, vil det kun være for kvinder.

- Det er fordi, jeg har en masse tanker og idéer i mit hoved, omkring hvad jeg vil med Baghuset, og nu skal det prøves af. Jeg kaster mig ud i noget, hvor jeg ikke ved, om jeg sælger én eller 50 billetter, men ligesom alt andet, jeg har lavet i Baghuset, lader det til at være en succes. Jeg har allerede solgt halvdelen, så det er jo meget godt. Jeg forventer fuldt hus og nogle damer i Ringsted, der får en sjov aften, siger ejer René Pedersen om arrangementet. Og man kan godt glæde sig, fortsætter han:

- Man skal starte med at smage tre fremragende rosévine, som Vin & Vin kommer og præsenterer, og så får man en tapas-anretning med vin til også. Når det så er overstået, er der nogle tiltag, som jeg ikke vil afsløre over for dig. Det skal være en overraskelse på selve aftenen. Derudover vil man også kunne få seks forskellige drinks, som vi ellers ikke normalt har på menukortet, lyder det fra René Pedersen.

Damerne først

Er det ikke lidt diskriminerende over for mændene at holde dem ude?

- Det føler jeg ikke. Mændene er jo hjertelige velkommen efter klokken 23, og der regner jeg da med, at der står nogle mænd klar til at se, om damerne er i godt humør, siger René Pedersen og slår en latter op.

- Jeg laver sgu nok også en herreaften en dag, men nu er det damerne først. De eneste mænd, der vil være der, er dem, der serverer. Alt bliver serveret for dem. De kommer til at føle sig som 50 små prinsesser. Jeg kan se, at dem, der bestiller, er meget det grå guld. Det er damer i 50-60-årsalderen, så jeg er spændt på, hvordan det bliver, fortsætter han.

Tøseaftenen starter klokken 18:30 og løber frem til klokken 23, hvor hanløverne vil blive lukket ind.

Man kan læse mere om begivenheden samt hvordan man erhverver sig én af de 50 billetter, der er til salg, på facebooksiden »Baghuset Ringsted«.