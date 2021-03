Se billedserie Jesper Holm ses her i butikslokalet, som skal huse Powers 20. danske butik. Foto: Anders Ole Olsen

Tømt butikslokale gøres klar til Power

Ringsted - 15. marts 2021

Alt inventar og samtlige varer er fjernet fra Punkt1/Experts butikslokale i RingStedet på Klosterparks Allé i Ringsted, så ændringen af butikken til en Power for alvor kan komme i gang.

- Vi er blandt andet begyndt med at klargøre lageret. Her er der opsat nye reoler, så vi kan have plads til mange varer og hurtigt få dem ekspederet videre til kunderne, og nu bliver gulvtæppet i butikslokalet skiftet, siger Jesper Holm.

Han har ansvaret for erhvervssalg for Punkt 1 butikkerne på Vestsjælland og hjælper indehaverne Steen Jensen og Jesper Petersen, som i forvejen driver fire Punkt1, en Expert- og en Lysmesterbutik på Midt- og Vestsjælland.

Stor fjernsynsvæg Mens vi snakker, er der livlig aktivitet i det tomme butikslokale. Elektrikere er ved at tune strømforsyningerne og netværkskablerne, så de kan matche det ekstra pres, som den kommende Power-butik kræver.

- Vi får blandt andet en fjernsynsvæg med 50-80 udstillede fladskærme. Det kræver, at de elektriske installationer er gearet til det, påpeger Jesper Holm.

Når der er lagt nyt gulvtæppe kommer reoler og andet nødvendigt inventar til butikslokalet.

Planen er, at lokale medarbejdere skal stå for den største del af indretningen. Herefter skal det kommende butikspersonale i gang med at fylde varer på hylderne.

- Vi skal gerne have alt inventar installeret i slutningen af marts, så vi kan få varer ind og være klar til den store åbningsdag, som forventes at blive en dag i starten af april, siger Jesper Holm.

Varehuschef er ansat Medarbejderstaben er også ved at være på plads. Da omsætningen ventes at vækste gevaldigt og blive tre til fire gange større end i Punkt1/Expert, skal der også hentes flere medarbejder ind.

Butikken går fra 3½ fuldtidsansatte til 10-12 medarbejdere, hvoraf nogle vil være på deltid. Personalestaben skal i det daglige ledes af den nyansatte varehuschef Andreas Rasmussen.

- Han er tiltrådt og er i øjeblikket på kursus i Powers danske hovedkvarter i København sammen med de øvrige medarbejdere. Der er en hel del ting, som de skal sættes ind i for at være klar til åbningen, oplyser Jesper Holm,

For at kunne overholde coronarestriktionerne ventes det, at der bliver krav om forudgående tidsbestilling, hvis man vil besøge elektronikvarehuset på åbningsdagen.

Det har, ifølge Jesper Holm, den fordel, at personalet har god tid til at ekspedere hver enkelt kunde.

Åbningstiderne ventes at blive mandag til fredag kl. 10-18 og lørdag-søndag kl. 10-16.