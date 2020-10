54-årige Claus Fuglsang er vendt tilbage til Tøjeksperten, hvor han begyndte som tøjekspedient i 1988. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Tøjmand er vendt tilbage til, hvor det hele begyndte for 31 år siden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tøjmand er vendt tilbage til, hvor det hele begyndte for 31 år siden

Ringsted - 27. oktober 2020 kl. 10:11 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvis ikke lige man kender ham på navnet, så kan det være, man husker ham fra tiden op til bryllupperne, fødselsdagene, dåbene og konfirmationerne.

Lige siden 1988 har Claus Fuglsang nemlig stået parat med målebåndet fra først Tøjeksperten i midtbyen, siden Sam's i Ringstedet, hvor kostumerne til alle de store dage i livet er blevet langet over disken til herrer og unge mænd. Efter tyve år og en afstikker til Sam's er hele byens tøjmand nu vendt tilbage til Tøjeksperten Kim i Sct. Hansgade.

- Jeg kendte indehaveren en smule i forvejen, for jeg har været her før. Jeg var med til at flytte butikken fra Tinggade, da den lå der, og da han skulle tage sig af en ny butik, syntes han, at det var helt oplagt at ansætte mig, der gik ledig på det tidspunkt, siger Claus Fuglsang.

Han tiltrådte stillingen 1. juli efter at have forladt tøjbutikken Sam's sidste år, fordi han mente, at det danske tøjmærke efterhånden havde svigtet sit midaldrende og ældre publikum.

- Det blev for ungt til min smag. Her i butikken har man derimod fulgt med tiden uden helt at droppe det klassiske jakkesæt og herretøj, siger han.

Selvom der er gået 22 år, siden han sidst stod i tøjbutikken, er der ikke så meget, der har ændret sig. Den flygtige mode er ikke blæst forbi sortimentet, der står fast på god kvalitet og klassiske mærker såsom storsællerten »Meyer-bukserne« og de stilede jakkesæt til alle figurer.

- Vi er en voksen butik til det modne publikum, men her er også plads til konfirmanden, der skal have sit første jakkesæt, siger Claus Fuglsang, der peger på de smalle Lindberg-jakkesæt som favorit blandt de yngre kunder.

Mange af de ældre kender han fra tidligere:

- Jeg synes her er hyggeligt, og jeg kender byen og kunderne, siger han og tilføjer med et smil:

- Mange af kunderne, jeg havde, da jeg begyndte, er fulgt med mig siden 1988.

Ifølge Claus Fuglsang består den gode butiksoplevelse af meget mere end et skarpt øje og målebånd.

- Vi har ikke tavshedspligt som psykologerne, men jeg vil mene, at vi alligevel lægger ører til meget mere end en klemt tå i skoen eller stramme bukser, siger Claus Fuglsang, der mener, at en rigtig tøjmand også skal have snakketøjet i orden.

- Når jeg har tid til at lytte, er det også, fordi jeg faktisk kan huske størrelserne på mange af mine stamkunder, siger tøjmanden, der selv er begavet med gode talegaver.

Den afgørende forskel mellem Sam's og Tøjeksperten er nærværet.

- Her ekspederer jeg stort set alle kunder, hvorimod jeg holdt mig lidt mere tilbage i Sam's, fordi klientellet var yngre og ikke ønskede mandsopdækning, siger han og uddyber:

- De unge mennesker vil gerne finde tingene selv, måske fordi de handler mere på nettet, men jeg vil mene, at ekspertisen bare betyder alverden, hvis man køber et jakkesæt til 1500 kroner.

Men som han siger:

- Det handler altid om kunderne. Om at give dem nok plads uden at være fraværende.