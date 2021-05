Se billedserie Sascha Brix Nikolajsen vil gerne gøre op med overskudstøj, der ender med at blive smidt væk, og opkøber sammen med sin kæreste Michael Christensen, overskud fra butikker og lagre og sælger det i Butik LaCour. Foto: Bodil Pinholt

Tøjbutik med anderledes koncept

Ringsted - 17. maj 2021 kl. 09:45

Den 1. maj åbnede en ny tøjforretning i Ringsted med sit helt eget koncept. Butik LaCour handler med tøj til kvinder, og det er overskudstøj, som tidligere har været fremme i modebuikker, måske sidste år eller for to år siden, og som ikke er blevet solgt.

Det er også tøj, som aldrig er nået længere end til et lager.

Michael Christensen og Sascha Brix Nikolajsen står bag butikken, og de opkøber overskudstøj og giver det en chance til for at komme ud at leve.

Sascha Brix Nikolajsen er butiksuddannet og tager sig af den daglige drift af forretningen. Hun synes ikke, at overskudstøj skal ende med at blive solgt til udlandet og blive brændt af eller smidt i havet, som noget tøj desværre gør. Det er det tøjspild, Butik LaCour gerne vil gøre op med, og nu får Ringstederne chancen for at købe nyt tøj til stærkt reduceret pris.

Butik LaCour ligger i Sct. Hansgade 22B, der har stået tomt i lang tid, Nu er lokalet renoveret og fremstår lyst og indbydende med masser af forskelligt tøj.

Sascha Brix Nikolajsen og Michael Christensen er fra Næstved. De er endt i Ringsted fordi Michael Christensen, som producerer mundbind, flyttede produktion og lager til Ringsted. Derfor blev parret enige om at åbne butik i Ringsted med overskudstøj.

- Næstved har mange butikker og ikke meget at leje. Det er der her, siger Sascha Brix Nikolajsen og fortsætter.

- Jeg synes Ringsted er en hyggelig by med små butikker, som popper op.

Hun håber at kunne bidragt til at der kommer mere liv i byen. Hun kunne godt ønske sig, at flere af outlettets kunder også lægger vejen forbi midtbyen.

Sascha Brix Nikolajsen har arbejdet i tøjbranchen i fem år. Hun har både været i den lille lokale butik, som har sine faste kunder, samt i kædebutikker i centre, hvor mange lige kigger indenfor og shopper rundt, når de er i centret. Hun håber at kunne skabe en mellemting mellem disse butikstyper. Hun står i hvert fald klar til at vejlede kunderne.

Målgruppen for Butik LaCour er fra helt unge til kvinder omkring 50. Der er rigtig meget forskelligt tøj, og noget af det findes kun i et enkelt eksemplar.

Det er blandt andet tøj af mærkerne Vila, Only, Love&Devine, Sisters Point, Zara, Mango og Nelly. Det er tøj til enhver lejlighed - kjoler, bukser, bluser, shorts, jakker med mere. Der er tøj fra størrelse X-small til X-large, og der er også lidt i størrelse 44-46.

- Vi prøver at møde de mennesker, som gerne vil have nyt tøj, men ikke har så mange penge, siger Sascha Brix Nikolajsen.

Der er også et udvalg af tasker og smykker fra The Rubz, der er et dansk vegansk firma, som producerer uden animalske materialer.

Sko finder man også i sortimentet, og Sascha Brix Nikolajsen håber at kunne få et større udvalg her.

Den nye tøjforretning har fået en god start, og folk har været søde og glade for, at der er kommet noget nyt.

Forretningen har ikke åbent fuld tid, for Sascha Brix Nikolajsen har noget skole, hun skal passe ved siden af. Åbningstiderne er derfor tirsdag, torsdag og fredag klokken 12-17 og lørdag klokken 11-14. Det kan være, at åbningstiderne bliver justeret hen ad vejen, så det er en god idé at tjekke på de sociale medier.

Der arbejdes i øjeblikket på at få en webshop op at køre.