To unge søgte adrenalinsus - kastede grene fra gangbro: Her er dommen

Ringsted - 21. september 2021 kl. 17:28 Af Mads Dam Bendtsen

Retten i Roskilde har netop afsagt dom i en sag mod to unge fra Ringsted - en mand på 20 år og en dreng på 16 år - der var tiltalt for i forening ved flere tilfælde at have kastet grene ned på kørebanen og i ét tilfælde at kaste en gren mod en forbipasserende lastbil.

Begge straffes med tre måneders betinget fængsel. Herudover er den 20-årige dømt til at udføre 80 timers samfundstjeneste. Den 16-åriges sag skal vurderes af Ungdomskriminalitetsnævnet.

De to er dømt efter straffelovens §252 om at have forvoldt fare for nogens liv eller førlighed. Det gjorde de ved broen over Østre Ringvej ved Kærehavestien. Her kastede de 15. juli ved 01.40-tiden i år tre-fire grene ned på kørebanen. Efter de dømtes udsagn for at høre grenene knække, når biler efterfølgende skulle køre over dem. Ved et enkelt tilfælde kastede de en gren mod en lastbil, som ikke blev ramt. Lastbilchaufføren vidnede i retten, at han var nødt til at foretage en undvigelsesmanøvre for at undgå at blive ramt og få en gren gennem forruden.

De dømte mente, at lastbilen var så langt væk, da de kastede grenen, at det ikke udgjorde nogen fare, og at lastbilen i øvrigt ikke undveg, men blot kørte videre, som om intet var hændt.

Det var i hvert fald ikke meningen, at det skulle udgøre en fare, slog de nu dømte fast i retten. De var udelukkende ude efter et adrenalinsus efter at have siddet indenfor flere dage i træk for at spille computer.

Anklageren nedlagde påstand om otte måneders fængsel for at have udført gerninger så farlige, at det var til fare for folks liv eller førlighed. Begge forsvarere mente, at deres klienter skulle frifindes, da det ikke var bevist, at de nu dømte kastede for at ramme nogen biler, og da der ikke er nogen tilskadekomne. Den 20-årige mands forsvarer mente også, at grenene var af en sådan størrelse, at de ikke udgjorde nogen fare at køre over.

Domsmandsretten mente dog, at tiltalen var bevist med visse modifikationer. Den mente ikke, at der var kastet grene mod forbipasserende biler, men at der var kastet en gren mod den forbipasserende lastbil.

Ingen af de to dømte er tidligere straffet, og de har begge gode personlige forhold. De modtog begge dommen.

Anklager Jacob Erichsen fra Midt- og Vestsjællands Politi overvejer at anke sagen.

- Retten fandt, at de to dømte i flere tilfælde havde handlet hensynsløst og kastet grene ned på kørebanen, hvilket var egnet til at forvolde fare for trafikanterne. Da der ikke er meget praksis på området, vil anklagemyndigheden nu overveje, om dommen skal ankes, siger han i en pressemeddelelse.