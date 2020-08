Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: To nye smittede ud af 576 medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To nye smittede ud af 576 medarbejdere

Ringsted - 20. august 2020 kl. 13:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mandags blev 576 medarbejdere på slagteriet i Ringsted testet. Blandt dem blev der fundet to nye tilfælde af COVID-19, oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

Læs også: Danish Crown åbner med 200 ansatte fredag

I går blev omkring 450 medarbejdere testet for tredje og sidste gang, men resultatet af den test kendes først i løbet af fredagen.

- Resultatet af testen i mandags viser med al tydelighed, at det var rigtigt at gennemføre en tredje testrunde, inden vi starter op igen. Nu kan medarbejderne gå sikkert på arbejde. For at gardere os bedst muligt fortsætter testprogrammet i de kommende uger. Der kan stadig dukke nye smittede op i testen fra onsdag, men det er vigtigt at holde sig for øje, at dem, der blev testet onsdag, også blev testet mandag, så jeg føler, at vi er et godt sted, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork.

I næste uge vil alle medarbejdere i Ringsted igen blive testet to gange. Derefter vil de blive testet en gang om ugen indtil videre.

Test i Horsens og Blans Fredag bliver medarbejderne på to andre Danish Crown-slagterier tilbudt at blive testet for første gang. På koncernens to største anlæg i Horsens og Blans vil der således blive opstillet test-telte ved slagterierne med kapacitet til test af samtlige medarbejdere.

- Vi har arbejdet i en længere periode for at skabe en mulighed for at teste vores medarbejdere på vores danske fabrikker. Nu er det lykkedes i samarbejde med regionerne og en privat aktør at begynde med to slagterier, og herefter er det planen at brede det ud til de resterende fabrikker, siger Per Laursen.

Medarbejderne på de to slagterier bliver testet i grupper sammen med deres afdeling. Forventningen er, at testsvarene vil ligge klar mandag. Herefter vil der blive taget stilling til den fremtidige teststrategi.

- Vi begynder med to slagterier for at skabe en baseline, som vi kan træffe fremtidige beslutninger ud fra. Derfor skal resultaterne fra Blans og Horsens være med til at skabe et overblik over testbehovet på vores øvrige produktionsanlæg. Det gælder i forhold til, om vi skal teste samtlige medarbejdere på stikprøve-niveau eller efter en helt tredje model fremadrettet, siger Andreas Friis, der er HR-direktør i Danish Crown.

relaterede artikler

Tillidsmand fra Danish Crown: Corona har bragt os sammen 19. august 2020 kl. 19:10