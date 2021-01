Send til din ven. X Artiklen: To meters afstand og kun én person: Supermarkeder rykker hurtigt efter nye krav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To meters afstand og kun én person: Supermarkeder rykker hurtigt efter nye krav

Ringsted - 06. januar 2021 kl. 11:37 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er ikke kun bananer og mælk, man har skulle huske på indkøbsturen i landets supermarkeder i coronatiden, men også afstand og afspritning. Selv om det snart har stået på i over ti måneder, bliver det fra i dag endnu mere restriktivt at handle ind supermarkederne. Her skal to meters afstand til hinanden og farvel til den store familieindkøbstur nemlig holde høje smittetal og ny virusmutation stangen.

Siden regeringen holdt pressemøde tirsdag eftermiddag, har supermarkederne i Ringsted og omegn været i fuld gang med at forberede sig på i dag. Også selv om der egentlig ikke er så meget at forberede i forhold til sidst, spørger man tre lokale købmænd: - Nu er det jo sådan, at vi har lavet det her i ti måneder, så det er ikke nyt for os at reagere og ændre på tingene hurtigt, siger Anders Jensen, der er uddeler i Dagli’Brugsen Høm og tilføjer: - Vi er faktisk aldrig gået ned til en meter, fordi kunderne faktisk har været så gode til at holde sig to meter fra hinanden.

Paul Jensen mener, at hans lille butikslokale gør det til en udfordrende opgave at overholde retninglinjerne. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Også i Dagli’Brugsen Ørslev oplever uddeler Paul Jensen, at kunderne lytter efter, når regeringen melder nyt ud. - Der er respekt for myndighederne, og hvad de siger. Hver gang der har været pressemøde om corona, kan vi faktisk mærke det så meget i butikken, at vi ikke behøver at gøre ret meget for at overholde retningslinjerne, siger Paul Jensen, der har rykket afstandsmarkeringen ved kasserne en meter længere tilbage.

Udfordret af lille butikslokale Han føler sig dog udfordret af sit lille butikslokale på blot 240 kvadratmeter. - Vi har ikke haft nogle uheldige situationer, men det sker jo alligevel, at kunderne skal forbi hinanden på vores smalle gange. Vi går dog ikke rundt og prikker folk på skulderen, for det er lige så meget deres som vores ansvar at vise respekt og omtanke, siger Paul Jensen og tilføjer med et smil i stemmen: - Vi tager det hele med oprejst pande, for det har gået ganske fint for os under corona'en. Det er som, om kunderne har fået øjnene op for vigtigheden af at have en nærbutik.

Uddeler Anders Jensen i Dagli'Brugsen Høm har ikke haft nævneværdige problemer med at håndtere corona'en, og de retninglinjer den efterlader. Foto: Ukendt

At ansvaret for at løfte retningslinjerne er gensidigt, kan Kasper Madsen fra Rema1000 på kasernegrunden kun genkende. - Vi kan gøre nok så meget med markeringer og skiltning, men i sidste ende er det jo op til kunderne, om de vil følge retningslinjerne eller ej. Vi har alle et samfundsansvar, siger uddeleren. Han skynder sig at tilføje, at langt de fleste kunder opfører sig efter hensigten i hans supermarked. - Vi har ikke haft uheldige situationer eller oplevelser. En gang imellem har vi lige måtte sige til en kunde, at vedkommende havde glemt mundbindet, men det sker meget sjældent, siger Kasper Madsen.

Har selv købt badges Anders Jensen fra Dagli’Brugsen Høm har en gang imellem oplevet kunder, der er fritaget for at bruge værnemidler af den eller anden årsag, men som har glemt det obligatoriske badge hjemme. - Så er det klart, at vi er nødt til at påpege det. Men det gør faktisk ikke noget, for vi har købt nogle badges selv, som vi har liggende i butikken, siger Anders Jensen.

Kasper Madsen fra Rema1000 mener, at det er et fælles ansvar at overholde retningslinjerne. Foto: Jens Wollesen

Han mener, at de fåtallige negative oplevelser med kunder og corona, lige så vel kunne have handlet om alt muligt andet. - Der har været episoder med kunder, der ikke har følt det nødvendigt at bære værnemiddel, men det kunne lige så godt have været om de cigaretter eller den spiritus, de heller ikke måtte købe på grund af alder, siger Anders Jensen og slår fast: - Det er ikke et ønske for os at bruge en masse tid og energi at diskutere med kunderne. Det samme mener Kasper Madsen fra Rema1000: - Vi hverken kan eller vil være politibetjente. Vi ønsker kun, at kunderne får en god og forsvarlig indkøbstur.