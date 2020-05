Artiklen: To indbrudstyve afsløret af kvikke borgere

To indbrudstyve blev afsløret, da de tirsdag aften forsøgte at bryde ind på Ringsted Sygehus på Bøllingsvej i Ringsted.

To opmærksomme kvinder kontaktede politiet klokken 22.36, fordi de så, at en mand var i færd med at bryde en dør op ind til en kontorbygning på Ringsted Sygehus. Kort efter kørte manden fra stedet i en personbil, som politiet fik nogle gode oplysninger om, så en patrulje kunne finde frem til den.