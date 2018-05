To gange guld til Ringsted-gymnaster

Turneringen løb over to runder, hvor gymnasterne fik holdets samlede karakter fra første runde med videre til anden runde. Og det gik altså rigtig godt for Ringsted Gymnastikforening, som havde to hold med i minirækken. Et minipige og et minidrengehold.

For minidrengenes vedkommende var det nogle nervepirrende minutter at skulle vente til de sidste karakterer for de enkelte discipliner tikkede ind på pointtavlen. Der blev regnet frem og tilbage på, hvor meget de skulle opnå ved den sidste disciplin for at kunne tage guldmedaljen med hjem. Speakeren spurgte, om publikum var klar til at få vist den sidste karakter, hvorefter Ringsteddrengene sprang op af stolene og omfavnede hinanden i glæde over at kunne tage guld med hjem til Ringsted.