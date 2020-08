To badesøer kan bruges til en kølig dukkert

- Jeg har ikke ændret på, at der frarådes badning i Lillesøen og Gyrstinge Sø, der er stadig for mange alger, og der er risiko for, at der er tale om såkaldte blågrønne alger i Lillesøen, siger hydrogeolog Michelle Kappel fra Ringsted Kommune.