Tatami i Nordcenteret i Benløse er blandt de restauranter, som i 2018 og 2019 er blevet anmeldt til politiet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration for anvendelse af ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Det er ikke første gang, at den omstridte restaurant er i fedtefadet hos myndighederne.

To asiatiske restauranter er meldt til politiet

Tatami i Benløse og Lins Restaurant i Ringsted optræder begge på listen over restauranter, som inden for de seneste to år er blevet anmeldt til politiet for anvendelse af ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Sagerne er sidenhen blevet droppet, siger Midt- og Vestsjællands Politi.

I 2017 flygtede en kinesisk ansat ud af bagdøren og gemte sig i Benløseparken, da politiet kom på uanmeldt besøg, og ved en anden razzia sidste år blev en amerikansk ansat anholdt for ikke at have opholdstilladelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her