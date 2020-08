Politiet kunne lugte sig frem til to unge hash-sælgere.

Artiklen: To 16-årige var klar til at sælge hash ved institution

To 16-årige var klar til at sælge hash ved institution

Onsdag kort efter klokken 21 var lokalbetjentene i Ringsted på patrulje og kom forbi en institution på Anlægsvej i Ringsted, hvor to unge sad under et halvtag.

Der lugtede af hash på stedet, så de to 16-årige drenge fra Ringsted blev visiteret.