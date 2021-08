Se billedserie Foto: Heidi Taymyr Foto: Heidi Taymyr

Tjekkisk band spillede ABBA-klassikere

Ringsted - 02. august 2021 kl. 07:59 Kontakt redaktionen

Der var fuldstændig udsolgt til fredagens SommerRock, hvor det tjekkiske band ABBAcz stod for aftenens musik.

Tributebandet leverede en forrygende koncert, hvor de flere gange undervejs fik publikum op ad stolene for at danse foran scenen.

På 'dansegulvet' foran Valdemar scenen stod det helt unge publikum og dansede side om side med publikummer, der kunne have været deres bedsteforældre. Dem der ikke dansede nøjedes med at synge med, og stemningen var helt i top, både på og foran scenen.

ABBAcz spilled blandt andet SOS, Fernando, Lay All Your Love On Me og Voulez Vous. Inden pausen gav den ene af sangerinderne publikum undervisning i en let koreografi til Mamma Mia.

Den svære pause

Med den høje stemning lige før pausen, er det svært at være ham, der skal stå alene på scenen med sin guitar og holde stemningen i ave.

Den nærmest umulige opgave fik Peter Asferg Bernhard, og han løste den til UG+. Med et varieret repertoire, der blandt andet indeholdt Shu-bi-duas Hvalen Valborg, Creedence Clearwater Revivals Have You Ever Seen The Rain og John Denvers Take Me Home, fik han ikke alene publikum til at skråle med. Der var sågar en, der lavede 'ormen' foran scenen.

Stormfulde højder

Med den stemning, der var på pladsen fredag aften, kunne man næsten foranlediges til at sige, at SommerRock nåede stormfulde højder.

Det var i hvert fald den megen blæst, der var skyld i, at teknikeren sad under åben himmel, og at baren heller ikke stod under teltdug, som den plejer.

Blæsten var simpelthen for kraftig til, at teltene kunne holdes til jorden, selvom de var tøjret til nogle gedigne betonblokke.

Og i starten af ugen så det endda ud til, at fredagen ville blive præget af temmelig meget regn. Men heldigvis blev regnen væk, og blæsten var slet ikke nok til at have indflydelse på musikken eller publikums begejstring.

Næste fredag er det De Kåde Kustoder og Straight Forward, der sørger for musik til SommerRock.