Artiklen: Tjek kontanter en ekstra gang: To supermarkeder afviser mistænkelige 1000 kr-sedler

Onsdag formiddag modtog et supermarked i Ringsted og et i Kirke-Hyllinge i Lejre Kommune en formodet falsk 1000 krone seddel som betaling for varer.