Titan Lastvogne overtages af Volvo

Ringsted - 03. marts 2021 kl. 11:42 Kontakt redaktionen

Direktør og ejer af Titan Lastvogne A/S Jens Juel Jeppesen har valgt at gå pension efter 34 år i spidsen for virksomheden.

I den forbindelse har Volvo Danmark og Titan Lastvogne A/S indgået aftale om, at Volvo Danmark A/S pr. 1. januar 2022 overtager aktiviteterne i Titan Lastvogne A/S med en sammenlægning med Volvo Truck Center for øje, oplyses det i en pressemeddelelse.

Aftalen er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.

Sammenlægningen omfatter Volvo Trucks & Buses og Renault Trucks salgs- og eftermarkeds-aktiviteter inklusive alle 93 medarbejdere fra de fire lokationer i Ringsted, Solrød, Holbæk og Nr. Alslev. Volvo Trucks og Renault Trucks repræsentationen vil fortsætte i Volvo Truck Center regi fra de fire nuværende Titan Lastvogne lokationer.

1987 var startskuddet for Titan i Ringsted og Slagelse, hvor Jens Juel Jeppesen og en lang række medarbejderaktionærer overtog Volvo forhandlingen og firmaet blev senere til Titan Lastvogne A/S, der voksede sig til et stærkt og velrenommeret varemærke i branchen.