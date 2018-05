Se billedserie Rådhusets handicaptoilet ligger ud mod Sct. Bendtsgade på rådhusets bagside. Der er skiltning på vej til at lede borgerne det rette sted hen, hvis de får behov for et toiletbesøg. Foto: Yngve Saxil Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Tissetrængende skal tale til en videoskærm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tissetrængende skal tale til en videoskærm

Ringsted - 04. maj 2018 kl. 18:40 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På den vestlige side af Ringsted Rådhus er der monteret et videokamera over en indgangsdør.

Bag døren ligger et handikapvenligt toilet, som om nogle dage bliver »åbnet« for gangbesværede borgere med behov for toiletbesøg, skriver DAGBLADET Ringsted.

Det nye videokamera sidder udenfor og optager naturligvis ikke noget indenfor.

Kameraet kommer til at fungere som en slags digital adgangsnøgle til toilettet.

- Det er vigtigt at påpege, at overvågningskameraet er monteret, men ikke sat i drift endnu. Vi afventer skiltningen, der skal vise vejen til toilettet, forklarer koncerncenterchef Susanne Lyk Nielsen, Ringsted Kommune.

Rådhuset er låst, også i åbningstiderne. Hvis man i dag har et ærinde på rådhuset, skal man i dag ringe på døren ved hovedindgangen.

Det samme kommer til at gælde for handikaptoilettet.

- Da der ikke fysisk er medarbejdere tilstede i lokalerne omkring handicaptoilettet, er det besluttet, at kontakten til administrationen og døråbning også skal ske via en "ringeklokke".

For at administrationen generes mindst muligt, er der etableret et kamera, så medarbejderne inden døråbning kan se og kommunikere med dem, som ønsker at benytte handicaptoilettet, forklarer Susanne Lyk Nielsen.

Rådhusets handikaptoilet åbnes på foranledning af Enhedslistens Jan Jakobsen, der tog sagen om manglende toiletforhold for handikappede ved Torvet op i byrådet.

Han er glad for, at det nu endelig er lykkedes at finde en løsning.

Det er dog ikke helt, hvad han havde i tankerne.

- Jeg havde forestillet mig noget enklere som for eksempel en toiletvogn, der i princippet kunne benyttes af alle borgere, hvilket også lå i Enhedslistens forslag. Løsningen med rådhusets toilet er omstændelig og besværlig både for borgerne og administrationen. Den er også begrænset til rådhusets åbningstid, hvilket bestemt heller ikke taler for den, siger Jan Jakobsen.