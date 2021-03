Joan Nielsen, til venstre, og Vibse Mærsk Byhl har glædet sig til at komme i gang i Tippy i Ringsted. Foto: Anders Ole Olsen

Tippy har åbnet ny butik

Tippy har i en årrække haft forretning i Tinggade i Ringsted, men den lukkede for omkring fire år siden.

Først på ugen landede en masse nye forårsvarer, som man har haft travlt med at få på plads.

Mange har fulgt med i, hvad der foregik i butikslokalet ved Torvet, og når døren har stået åben, har folk henvende sig, for at høre nærmere om forretningen.

- Der er rigtig mange, der har været inde og sige, hvor er det dejligt, at vi er kommet tilbage til byen, fortæller Joan Nielsen.

Joan Nielsen bestyrer forretningen og får hjælp af Vibse Mærsk Byhl. De har begge erfaring i tøjbranchen. Joan Nielsen har været i andre Tippy-afdelinger i fem år og er nu efter en pause på halvandet år, tilbage. Hendes erfaring med tøjbranchen rækker to årtier tilbage.

Dametøj og brugskunst

Her i Ringsted har Tippy damemode og brugskunst. I første omgang er udvalget i brugskunst dog ikke så omfattende, for det er svært at få varer hjem. Men der kommer mere hen ad vejen.