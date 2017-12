Se billedserie Her ses de fire medlemmer af Ældre Sagen, der hjælper til i Tinsoldaten en gang om ugen. Det er fra venstre Kirsten Rasmussen, Bente Hansen, Pia Hansen og Anne Jensen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Tinsoldaten har held med børn og reservebedste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tinsoldaten har held med børn og reservebedste

Ringsted - 28. december 2017 kl. 17:43 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire friske reservebedstemødre bruger hver flere timer om ugen på at være frivillige hjælpere for børnene i den integrerede døgninstitution Tinsoldaten i Ringsted, skriver DAGBLADET Ringsted.

Læs også: Pantefoged har godt fat i de små

Anne Jensen er fast hjælper en formiddag om ugen, mens Kirsten Rasmussen, Bente Hansen og Pia Hansen arbejder en eftermiddag hver uge.

De fire meldte sig i sommer til Ældre Sagens projekt frivillige, varme hænder i skoler og institutioner i Ringsted Kommune.

Det har ingen af dem fortrudt.

- Det er lige mig, selv om jeg var lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle gribe det an i begyndelsen. Jeg har ikke selv børn eller børnebørn og skulle derfor lige lære at lege igen. Jeg er glad for, at jeg meldte mig til. Det har været meget givtigt både for børnene og mig, siger Kirsten Rasmussen.

Mere scenevant er Bente Hansen, der har arbejdet som pædagog i 42 år.

- Jeg har selv børnebørn, men der manglede alligevel noget indhold, da jeg gik på pension. Derfor er jeg rigtig glad for denne opgave, hvor der ikke er nogle forpligtelser om at holde øje med læreplaner og lignende. I stedet kan jeg fokusere på alle de sjove opgaver som eksempelvis at klippe en masse julepynt her i december måned, siger Bente Hansen.

Veninden Pia Hansen kender Tinsoldaten allerede.

-M it barnebarn går her. Jeg er blevet utrolig glad for arbejdet. Jeg elsker det, for det fylder min dag med noget givende og meningsfyldt, siger hun.

Også Anne Jensen søgte efter noget indhold i hverdagen, efter hun gik på pension i maj.

- Det har været en rigtig fin opgave her i Tinsoldaten, og jeg er meget glad for det. Jeg overvejer faktisk at blive frivillig i endnu en institution i det nye år, siger hun.

Tinsoldatens leder, Bente Christensen, er lige så glad for ordningen.

- Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra personale, forældre og tillidsmand, siger Bente Christensen.