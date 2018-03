Se billedserie Tina Testrup holder oplæg og kurser om sund mad og kampen mod kiloene. Lørdag var hun på besøg hos Loop i Ringsted, da de holdt åben hus for alle, der påtænker at ændre på deres livsstil. Foto: Hans-Henrik Lærke

Tina vejede 135 kilo da hun lagde stilen om og fik et nyt liv

Ringsted - 13. marts 2018 kl. 11:09 Af Hans-Henrik Lærke

Vægten viste 135 kilo, og det var ikke nemt at gøre noget så simpelt som at binde snørebånd. Det var dog en anden oplevelse, som fik Tina Testrup til at ændre på sin livsstil.

Læs også: Stressen hærger i Ringsted

- Jeg havde en sundhedsforsikring, som jeg ville forny. Da jeg fortalte selskabet det, fik jeg et nej. Jeg var for fed, siger Tina Testrup, som tog fat i den situation, hun stod i.

- Mit udgangspunkt var 135 kilo, ingen motion og en usund levevis med pizza og nemme løsninger, fortæller hun.

Hun begyndte at gå mange ture, så meget at hun efter eget udsagn blev næsten afhængig af det. Kostvanerne blev også lagt om, og i dag er hun 35 kilo lettere.

- Jeg har fået et liv. Jeg har fået mere energi og er blevet gladere. Jeg er også mere social og har virkelig rykket mig, siger Tina Testrup, når hun skal sætte fingeren på nogle af de gevinster, hun har opnået ved sin livsstilsændring.

Hun har siden uddannet sig til kostvejleder og hjælper nu kursister over en periode på 10-12 uger på sine slanke- og sundhedshold.

- Der er mange forskellige motiver, til at folk vil ændre deres liv. De er bange for livsstilssygdomme, føler sig ikke tilpas eller måske har de tegn på diabetes eller stress. Det kan være, de sover dårligt om natten eller er trætte af at se sig selv i spejlet, når de prøver tøj i butikkernes prøverum, fortæller hun.

- Vi snakker os frem til, hvad deltagernes situation er. Så sætter vi et mål, for hvor de vil hen.

Det er lettere sagt end gjort at gøre op med fastgroede vaner. En væsentlig ting er dog at holde fokus på succeserne.

- Mange har indset, at sund mad og motionen er livsvigtigt for os, men det er selvfølgelig nemmere at tage en pille. Hvis man har prøvet at ændre sine vaner gennem 14 dage, vil der være øv-dage ind imellem. Mange hænger sig i dem og husker, at det var hårdt og anstrengende i stedet for at tænke på alle de dage, det gik godt, lyder det fra Tina Testrup.

Midt i kampen er kan det være en trøst, at menuen ikke behøver stå på kedelig kost og triste, halvtomme tallerkener.

Tina Testrup er netop nu aktuel med en ny bog, der skal give inspiration til nem hverdagsmad. Den er dog ikke tænkt som en slankekur, for der er mange andre faktorer, som har betydning for et vægttab.

- Det er mad, som kan spises sammen med familien, uden at kigge på de andres tallerkner og føle sig snydt, siger kostvejlederen som stadig holder meget af mad, men spiser sundere og mere fornuftigt i dag.

