Se billedserie Tina Jørgensen har overtaget et af Danmarks ældste brune værtshuse, Café City Mødestedet for voksne, og hun har ansat Carsten Palsholt som bestyrer. Bag disken står Rikke Hornsbæk, der har været tjener på stedet de seneste fem år. Foto: Thomas Olsen Foto:

Tina har altid ønsket sig et brunt værtshus

Ringsted - 07. maj 2021 kl. 10:00 Af Bodil Pinholtbodil.pinholt@sn.dk Kontakt redaktionen

Da Tina Jørgensen i marts 2020 købte Centrum Pubben i Haslev kendte hun dårlig nok forskel på Hof og Tuborg. Det gør hun i dag, og hun har nu føjet et brunt værtshus i rækken af firmaer, hun ejer, og det er Café City - Mødestedet for voksne i Ringsted.

Den 1. maj åbnede Café City således med Tina Jørgensen som ny ejer og med Carsten Palsholt som bestyrer.

- Carsten er den bedste tjener fra pubben i Haslev, så inden jeg satte min underskrift, spurgte jeg Carsten, om han ville være bestyrer, fortæller Tina Jørgensen.

Det ville han, og han står således for den daglige drift med hjælp fra Rikke Hornsbæk, der har været tjener på Café City de seneste fem år.

- Carsten har været tjener i Sydhavnen, så han har styr på det. Han kunne fortælle mig, hvordan man kører en pub, siger Tina Jørgensen.

Tina Jørgensen har kommet meget på både Centrum Pubben og Café City i 25 år, ikke som gæst men for at passe spilleautomaterne. Hun ejer også Stevns Automatservice.

Det har ellers ikke tanken, at hun skulle være på et brunt værtshus, men hun er kommet til at holde af det på grund af det sociale liv.

Tina Jørgensen har dog næppe tid til at sidde og slappe af på et værtshus, for foruden automatfirmaet, pubben i Haslev, Café City, så har hun også en skønhedsklinik i Fårevejle, hvor hun bor. Tina Jørgensen er uddannet kosmetolog. Hun har desuden et holdingselskab og tager sig af regnskaberne i sine firmaer - hun er også regnskabsuddannet.

Derfor kender Tina Jørgensen ikke rigtig ordet fritid. Hun arbejder næsten altid, og hun synes det er sjovt.

Tina Jørgensen er glad for, at have fået en erfaren mand til bestyre Café City.

- Da Carsten sagde ja, der slap jeg tøjlerne. Planen er, at Carsten skal overtage på sigt, fortæller Tina Jørgensen.

Hun er 100 procent sikker på, at Carsten får det til at køre med den erfaring han har.

- Jeg har været i barbranchen i over 25 år, fortæller Carsten Palsholt.

- Det var derfor jeg tænkt på Carsten, for han har altid ønsket sig et brunt værtshus, siger Tina Jørgensen.

Hendes definition på et brunt værtshus er et sted, hvor man må ryge, drikke af flasken og bøvse.

- Det er et stamværtshus, tilføjer Carsten Palsholt.

Det med det brune er ikke farven på væggene - endnu, for de er lyse. Det fortæller blot, at det er et værtshus på under 40 kvadratmeter, hvor der må ryges, og med tiden bliver der lidt nikotinbrunt.

Her inden åbningen er der blevet malet. Før var væggene grønne fra gulv til loft, og de er nu lyse.

- Det bliver brunt igen, forsikrer Carsten Palsholt.

Det kan man se, hvis man tager sidedøren, for her er træværket mærket af tidens tand og har fået en brunlig nikotinfarve. Og i øvrigt benytter stamgæsterne ikke hoveddøren, de går ind i porten og tager sidedøren. Hvis nogen derimod går ind ad hovedøren ud mod Nørregade, så bliver der kigget.

Bortset far farven på væggene er ændret og der er pillet lidt ned fra hylderne, så kommer der ikke til at ske de store forandringer på Café City.

Den kører videre i den tidligere ejer, Anne-Mette Pantons ånd, der nu har sagt farvel efter fem år.

- Det har været en vigtig detalje, at få lov at køre det videre i samme ånd, siger Tina Jørgensen.

Navnet bliver der ikke pillet ved, den hedder som altid Café City Mødestedet for voksne. Der står i lejekontrakten, at det må der ikke ændres på. Caféen er fra 1798 og er blandt de fem ældste i Danmark, og den har altid ligger i Nørregade 4.

Café City har åbent dagligt klokken 10-22. Åbningstiderne kan blive justeret lidt hen ad vejen, alt efter behovet.

Café City har mest øl og andet i den kolde afdeling, og man kan også få en irish coffee eller en almindelig kop kaffe.

Det nye ejerskab markeres med en reception på lørdag klokken 13-15, hvor der er mulighed for at sige goddag til Tina Jørgensen og Carsten Palsholt samt sige farvel til Anne-Mette Panton.