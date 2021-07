Tina Dickow spiller nye danske sange

- Jeg tror alle véd, at vi glæder os vanvittigt til at komme ud at spille! Og hvis bare publikum glæder sig halvt så meget, som jeg gør, til vi igen kan mødes på spillestederne, så kan det kun blive magisk, siger Tina Dickow i en pressemeddelelse.

- Og at det bliver i kølvandet på nyt album gør det bare endnu mere spændende. Vi skal jo spille spritnye sange på dansk, og der er flere grunde til, at de sange kommer nu. Jeg har savnet Danmark helt ubeskriveligt i den lange periode, hvor jeg ikke har kunnet rejse hjem, og følt mig mere dansk end nogensinde det sidste års tid. Og derudover føles det som et godt tidspunkt at tage et spring og prøve noget nyt frem for at søge tilbage til det gamle. Vi er et andet sted nu. Og jeg glæder mig til at mødes lige dér, siger sangerinden.