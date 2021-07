Formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget Benny Christensen (S) havde gerne set, at arbejdet med opsætning af nye altaner på Knud Lavard Centret blev sat i gang hurtigst muligt. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Tilskud til nye altaner på KLC skal findes i budget 2022

Ringsted - 23. juli 2021

Byrådet nåede på sidste møde inden sommerferien at beslutte, at der skal findes en lille million kroner i budget 2022 til kommunens bidrag til nye altaner på lejlighederne på Knud Lavard Centret.

De nuværende altaner er nemlig så slidte og faldefærdige, at beboerne ikke må benytte dem.

Ældreboligerne på Knud Lavard Centeret er etableret som ældreboliger med offentlig støtte og ejes af Andelsboligforeningen af 1941 og Ringsted Kommune.

Kommunen ejer servicearealerne, der udgør 6,32 procent af ejendommen og kommunen skal derfor dække en tilsvarende procentdel af omkostningerne til udskiftningen af altanerne. Det svarer til 905.000 kroner, mens den samlede udgift til projektet lyder på 14,3 millioner kroner.

Ifølge udspillet vil de nye altaner blive konstrueret, så der også bliver adgang for kørestolsbrugere. Projektet er godkendt af beboerforeningen og andelsboligforeningens bestyrelse.

Ønske om tillægsbevilling

Socialdemokratiet og Enhedslisten ønskede at finde pengene med det samme via en tillægsbevilling, men det stemte de øvrige partier imod i byrådssalen.

- Jeg synes, det er en lidt sørgelig sag. Tænk på vores mest sårbare borgere. De har nu været spærret inde i over et år. De har ikke kunnet komme ud på altanerne. Boligselskabet havde i første omgang forestillet sig, at der skulle være franske altaner, men over 100 borgere har ønsket at få rigtige altaner igen, og det er vel også kun rimeligt, påpegede Socialdemokratiets Benny Christensen i byrådssalen.

Han tilføjede:

- Det undrer mig meget, at man har stemt ønsket om en tillægsbevilling ned i Økonomiudvalget. Nu udsætter man sagen i et halvt år. Det kan først komme i licitation, når byrådet har bevilget sin del af udgiften. Jeg vil anbefale, at man stemmer for, som det skete i mit udvalg, men jeg kan jo se en sjov bevægelse fra det ene udvalg til det andet, påpegede Benny Christensen, der er formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget.

Han henviste til Venstres Line Lynnerup, Dansk Folkepartis Per Nørhave og Konservatives Tina-Mia Eriksen, der alle stemte for forslaget i udvalget, men senere har skiftet mening og på byrådsmødet i stedet støttede forslaget om, at pengene først findes i budget 2022.

- Jeg har været med til at finde denne løsning. Det er ikke meningen, at det skal forsinke processen mere end en måned eller to. Vi tilkendegiver over for boligselskabet, at vi finder pengene til projektet i budgetforhandlingerne, påpegede SF's Britta Nielsen.

- Det her er ret trist, at de altaner allerede er slidt op. Jeg forstår ikke, at der er brugt så dårlige materialer, at de ikke længere kan benyttes. De mennesker, som bor derude, skal kunne bruge deres altaner. Det betaler de også for. Det her skal laves hurtigst muligt, sagde Enhedslistens Henrik Kjær.

- Det her ville vi gerne have vidst noget før. Det er nyt for mig, at de ikke har kunnet bruges. Vi har en økonomisk politik og vi skal passe på ikke at miste overblikket over ekstra bevillinger. Det her er dog noget af det første, som vi vil prioritere i budgetforhandlingerne, sagde Konservatives Andreas Karlsen og fik opbakning fra Venstres Klaus Hansen.

- Vi har givet hinanden håndslag på, at vi finder de her penge i budget 2022, sagde han.