Fællestillidsrepræsentanten for HK'erne i Ringsted Kommune, Lis Schmidt Hansen, ønsker ikke at kommentere en mulig fysisk sammenlægning af administrationen.

Tillidsmand tavs om nyt rådhus

Ringsted - 05. oktober 2021 kl. 12:00 Af Kasper Frank og Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Mens politikerne i Ringsted snart skal drøfte et muligt nyt rådhus, er der tavshed fra medarbejderne, som sagen ellers handler om.

DAGBLADET ville gerne have spurgt, hvad medarbejderne synes om det nuværende rådhus-setup, hvor administrationen er samlet på en række forskellige adresser i byen, men det ønsker fællestillidsrepræsentanten for HK'erne i Ringsted Kommune ikke at svare på.

Avisen ville også gerne have spurgt medarbejderne, hvordan de ser på en samling af administrationen på én adresse, som man kender det fra mange andre kommuner.

- Det har jeg desværre ingen kommentarer til på nuværende tidspunkt, skriver fællestillidsrepræsentant Lis Schmidt Hansen i en mail, hvor hun i stedet henviser til kommunaldirektør Mette Jeppesen.

Transparent diskussion Enhedslistens Henrik Kjær efterlyser ellers, at der kommer så meget åbenhed om sagen som muligt.

Sammen med Ringstedlistens Lars Tegl forsøgte politikeren på det seneste møde i Plan og Boligudvalget at få åbnet sagen, som var markeret "lukket" på dagsordenen.

Forslaget om åbenhed blev stemt ned, men i aftes gennemtrumfede et enigt Økonomiudvalg med borgmester Henrik Hvidesten (V) i spidsen, at sagen nu skal behandles på ny i Plan og Boligudvalget.

- Det synes vi i Enhedslisten er fornuftigt og godt. Så kan man både få en transparent og demokratisk diskussion om det, og kommunen kan få oplysninger, som ikke skal ud til forhandlingspartnerne, med. Det er helt efter bogen, siger Henrik Kjær.

Finn er hurtig på aftrækkeren Enhedslistens spidskandidat ønsker ikke selv at komme med bud på, hvor et eventuelt nyt rådhus skal ligge, eller om der kunne være tale om en ombygning af eksisterende bygninger.

Dermed er han ikke på linje med Kristendemokraternes Finn Andersen, som i sidste uge i DAGBLADET talte varmt for at samle administrationen i enten Stakladen i Nørregade eller en helt ny bygning på Rønnedevej.

- Finn Andersen er hurtig på aftrækkeren, men det er ikke sikkert, at det forslag, han kommer med, bliver vedtaget. Jeg venter med at kommentere sagen. Jeg har da nogle bud, men inden da vil jeg helst se sagens fremstilling, så det jeg siger er baseret på facts, lyder det fra Henrik Kjær.

Borgmester Henrik Hvidesten siger til DAGBLADET, at det på intet tidspunkt har været intensionen at skjule tankerne om et nyt rådhus, men at der vil være konkrete oplysninger i sagen, som fortsat skal holdes lukkede for offentligheden.

- Der har været tanker om et nyt rådhus i Ringsted i 30 år, fordi der har været et ønske om at få samlet administrationen. Nu får vi udarbejdet en politisk sag, hvor tankerne om, hvad et nyt rådhus skal indeholde, bliver åbent for alle, siger han.

Da udvalgssager til de førstkommende fagudvalgsmøder skal ligge klar i slutningen af ugen, er det ikke sikkert at punktet kan være klar til fornyet udvalgsdrøftelse før til november-møderne.