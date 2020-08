Tillidsmand fra Danish Crown: Corona har bragt os sammen

Han glæder sig samtidig over, at han nu er i tæt dialog med den lokale ledelse i modsætning til omkring nedlukningen, hvor han ikke rigtig blev informeret.

Udover at besvare opkald fra kollegerne og sørge for, at de er fuldt informeret om situationen, har han også måtte løfte pegefingeren i medierne, da der i hans optik pludselig opstod en hetz-agtig stemning mod de hjemsendte arbejdere.

- Jeg synes, vi holder sammen nu. Det her har faktisk bragt os slagteriarbejderne sammen, hvis man skal sige, der er noget positivt ved det. Vi har en Facebookgruppe, vi kommunikerer igennem. Vi har fået så mange medlemmer. Der er også kommet en del polakker på.

- Jeg bruger den meget til at sende information ud til folk, for jeg kan jo ikke samle dem i kantinen, som jeg plejer. Jeg kan se, at polakker også giver en thumbs up en gang imellem, så jeg håber, at oversættelsen virker, lyder det optimistisk.