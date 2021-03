Se billedserie - Jeg vil håbe, den snart forsvinder, siger Gitte Bang om coronapandemien. Hun hører selv til i kategorien af særligt sårbare, da hun har en sygdom, der har sat sig på lungerne. Desuden er hun jo som tandlæge meget tæt på klienterne. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Tillid og tryghed er vigtigt for patienter og ansatte

Ringsted - 02. marts 2021 kl. 08:30 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Tillid og tryghed er to nøgleord, der har fulgt tandlæge Gitte Bang, Tandklinikken Nørretorv i Ringsted, her det seneste år med corona-pandemien.

Tillid er vigtigt, fordi tandlæge og patient er meget tæt på hinanden. Covid 19 er en dråbebåren virus, og når tandlægen borer, så sidder hun i en sky af vand og spyt i en radius på halvanden meter.

Ydermere er Gitte Bang særlig sårbar, for hun har sarcodiose, en sygdom, som har sat sig i lungerne.

Har oplevet tillid Gitte Bang har oplevet, at patienterne har haft tillid til, at hendes Tandklinikken Nørretorv i Ringsted har kunne håndtere situationen omkring corona.

- Det er en glæde, at patienterne faktisk er tillidsfulde, siger Gitte Bang.

Tilliden går begge veje. Gitte Bang og hendes seks ansatte har også tillid til, at patienterne bliver hjemme, hvis de har symptomer på corona.

Kun et grænsetilfælde Gitte Bang har kun en enkelt gang oplevet, at en patient, der lå i stolen fortalte, at han havde influenzasymptomer, på trods af, at han forinden var blevet spurgt om sin helbredstilstand. Det gav naturligvis anledning til bekymring.

Kort tid efter denne episode valgte Gitte Bang at lukke klinikken og overveje situationen. Det var omtrent samtidig med, at statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned den 13. marts 2020.

Tandklinikken var lukket i fem uger, men har siden været i gang, og det er gået godt.

Klinikken har en smittestop app, og den har været aktiveret flere gange, men ingen på klinikken har været ramt af corona.

- Ingen af os her har været syge, så det med værnemidler virker, mener Gitte Bang.

- Vi er glade, når vi har udstyr på, det giver kontrol, hvorimod når du går i supermarkedet, er der ikke kontrol.

Fulddragter er skiftet ud Til at begynde med var tandklinikkens personale iført fulddragter og var gemt bag masker og visir. Fulddragter er nu udskiftet med regnslag.

Den første udfordring Gitte Bang stod med i forbindelse med coronapandemien var, at hun ikke kunne få værnemidler. Hun ringede derfor til Anders Sørensen på Ringsted Festival for at høre, om han kunne hjælpe. Han havde ikke noget liggende, men kunne anbefale et sted, der solgte regnslag. Således lykkedes det at få fat på engangsregnslag.

Stor fokus på tryghed Tandklinikken Nørretorv har gjort alt for, at patienterne kan føle sig trygge.

- Vi har kørt omsorgskald, inden patienterne kommer. Receptionisten har ringet og talt med patienterne, og det har givet tryghed, fortæller Gitte Bang.

Når patienten sidder i tandlægestolen, så tager Gitte Bang også en coronasnak med vedkommende før behandlingen går i gang.

Der er stadig nogle, som ikke kommer til tandlæge. Det er ældre, som gerne vil vente, til de er vaccineret. Det har Gitte Bang fuld forståelse for.

Gitte Bang har også løbende talt med sit personale om hele coronasituationen.

- Jeg har jævnligt spurgt ind til, om folk var trygge ved at gå på arbejde. De har været trygge, også fordi vi har snakket om tingene og de er blevet involveret i, hvordan vi kan gøre, siger Gitte Bang.

Tilliden har også været sat lidt på spidsen, for hvem ses man med privat?

- Personligt har jeg været bekymret for at blive smittet og tage det med hjem til min familie, siger Gitte Bang.

Hun bliver derfor testet hyppigt - flere gange om ugen.

Vaccination nærmer sig Heldigvis er der nu lys for enden af tunnelen, for i vaccinationsprogrammet er turen nu kommet til tandlæger og klinikpersonale. Gitte Bang har ingen betænkeligheder ved at blive vaccineret.

På tandklinikken blive man selvfølgelig ved at tage alle nødvendige forholdsregler, som man hele tiden har gjort. Der er cirka 40 mennesker igennem klinikken dagligt, så intet er overladt til tilfældighederne. Alt kører videre med masser af håndsprit samt mundbind, for det handler stadig om tillid og tryghed.