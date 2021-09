Laura Hjertmann Beck og Morten Olsen flytter til Ringsted samme dag som høringsfristen på kommuneplanen udløber. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tilflyttere: Parcelhuse vil ødelægge området Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilflyttere: Parcelhuse vil ødelægge området

Ringsted - 29. september 2021 kl. 15:43 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Det var ikke udsigten til et boligområde med 100 parcelhuse, der lokkede Laura Hjertmann Beck og hendes kæreste Morten Olsen til Ringsted. Tværtimod. Det unge par overtager deres nye hus på Åvejen 1. oktober - samme dag som høringsfristen for kommuneplanen udløber.

Læs også: Politikere afventer høringssvar

- Vi har valgt at købe hus på Åvejen, da vi gerne vil bo i Ringsted by, men have følelsen af at bo på landet med smukke naturomgivelser. Fra vores hus kommer vi til at have udsigt ud over ådalen og markerne, hvilket er helt unikt i Ringsted, da det ikke er mange steder, du kan bo så centralt og samtidig få følelsen af at bo på landet, siger Laura Hjertmann Beck.

Parret har skrevet under på protesterne imod kommuneplanen, som rummer muligheden for at opføre 100 parcelhuse i Ringsted Vest ved Torpet. Ifølge de kommende tilflyttere vil bebyggelsen ikke kun tage udsigten fra beboerne.

- Mange mennesker bor i området ved Ådalen for at få roen og de smukke naturomgivelser, som området er kendt for samtidig med at bo centralt i byen. Et parcelhusområde vil ødelægge den smukke naturoplevelse ikke kun for dem der bor i Ådalen og i området omkring bl.a. Bjergbakken, men også for alle dem, der går ture i området og nyder at komme ud i natur og landlige omgivelser. - Ringsted kommune kalder selv ådalen for "et naturskønt område", men det vil i høj grad blive ødelagt af et parcelhusområde på 100 huse, som vil kunne ses fra største delen af ådalen og området heromkring, hvor oplevelsesstien også løber, lyder det fra Laura Hjertmann Beck.

Drop planerne Ligesom de øvrige med- underskrivere, håber den 28-årige kvinde og hendes 29-årige kæreste, at politikerne vil droppe planerne.

- Der er i forvejen meget lidt tilbage af grønne områder i Ringsted, så det bør i højeste grad bibeholdes. Det (parcelhusområdet, red.) vil også gøre Havemøllevej enormt befærdet, hvilket udover at ødelægge roen i området omkring Ådalen, også vil skubbe trafikken ned forbi Spejderhuset, hvor der er mange børn. Derudover vil der komme en enorm trafik igennem åen og den lille bro, hvilket vejen, broen og området slet ikke er egnet til, slutter Laura Hjertmann Beck.

relaterede artikler

Protester mod boligbyggeri i naturskønt område 29. september 2021 kl. 14:58